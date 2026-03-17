Societățile vizate strângeau uleiuri, vopseluri și alte produse chimice uzate pentru a le neutraliza. Anchetatorii aveau informații că reprezentanții acestor societăți nu ar fi urmat procedura legală de tratare.

Deversau substanțele direct într-un canal și în râul Dâmbu, care traversează orașul Ploiești. Surse din interiorul anchetei spun că ar fi fost golite chiar și câte 10 cisterne de zece tone fiecare pe zi.

Asta s-ar fi întâmplat din octombrie anul trecut și până în prezent. De altfel, chiar și la descinderile de azi, anchetatorii au descoperit cisterne pregătite să golească substanțele chimice în canale. Cercetările vizează 7 persoane acuzate de abandonare, aruncare sau ascundere de deșeuri.