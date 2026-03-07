Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sibiu, evenimentul rutier s-a produs pe strada Siretului din municipiul Sibiu.

'Din primele verificări efectuate la fața locului a rezultat că, în timp ce conducea un mijloc de transport în comun, pe strada Siretului către Calea Dumbrăvii, un bărbat de 53 din Sibiu a oprit într-o stație de autobuz, iar la momentul punerii în mișcare de pe loc, ușile vehiculului nu ar fi fost asigurate corespunzător, iar două pasagere, ambele în vârstă de 72 de ani, s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut pe partea carosabilă. În urma evenimentului, cele două femei au suferit vătămări corporale', a transmis IPJ Sibiu.

Ambele pasagere au fost preluate de ambulanțe și transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

'Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu a intervenit cu două echipaje de tip B, pe strada Siretului în Sibiu, unde o femeie de 72 de ani s-a dezechilibrat în timp ce cobora din autobuz, ea prezentând la sosirea echipajelor o fractură de membru inferior. A doua victimă, femeie, 72 de ani a fost accidentată de asemenea la coborârea din autobuz, ea suferind un traumatism cranian', informează SAJ Sibiu.

Polițiștii desfășoară cercetări pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs accidentul.