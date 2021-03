Două accidente identice, în decurs de o oră, în Capitală. Șoferii vinovați au trecut pe roșu

Două accidente au avut loc vineri seară, la aproximativ o oră unul după altul, într-o intersecţie din sectorul 3 al Capitalei. În cazul primului accident, de vină ar fi un tânăr care abia obţinuse permisul auto, iar la al doilea - un taximetrist.

Ambii ar fi intrat în intersecţie pe culoarea roşie a semaforului. O șoferiță a fost dusă de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Primul accident s-a petrecut în jurul ore 21 si 30 de minute, după ce un şofer începător ar fi virat la stânga în ciuda culorii roşii a semaforului, spun martorii.

Martor: ,,Doamna cu Mercedes-ul venea dinspre Sălăjan pe verde, și am înțeles că un băiat a vrut să vireze stângă pe roșu, fără să se asigure, s-au ciocnit și după cum vezi l-a aruncat acolo, în bordură.”

Femeia care se afla la volanul Mercedesului cu număr de Germania a fost dusă de urgență la spital. Șoferul celeilalte masini și pasagera din dreapta au scăpat năvătămați.

Peste aproximativ o oră, în aceeaşi intersecţie a mai avut loc o coliziune. Un autoturism condus tot de o femeie a fost izbit în plin de un taximetrist care a trecut, si el, pe culoare roşie, spun poliţiştii. Maşina lovită a fost aruncată pe jumătate în spaţiul verde, după ce s-a răsucit pe carosabil.

Femeia accidentată: ,Pur şi simplu am trecut pe verde şi a intrat în mine. M-a răsucit de trei ori în intersecţie şi după aia, din intersecţie şi până aici am mers cu spatele şi m-a aruncat pe bordură.

Reporter: Te simţi bine, ai ceva lovituri?

Femeie: Lovituri, nu, mă doare foarte puţin capul, nu ştiu dacă am fost exact lovită la cap sau sunt doar din cauza accidentului ameţită.

Reporter: Te mai aflai cu cineva în măşină?

Femeie: Eram singură, veneam de la muncă.



Potrivit polițiștilor, şoferii implicaţi în cele două accidente nu consumaseră băuturi alcoolice.