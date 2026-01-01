Donald Trump, maestru de ceremonii la petrecerea de Revelion. Cât a scos la licitație pe o pictură cu Iisus Hristos
Preşedintele Trump a fost maestru de ceremonii la petrecerea de Anul Nou pe care a dat-o la luxoasa lui reședință din Florida. A spus că are o singură dorință pentru 2026: să fie pace în lume.
Donald Trump s-a lăudat cu reușitele sale de pe urma tarifelor comerciale pe care le-a impus peste tot în lume. Și a condus o licitație în scopuri caritable pentru un tablou pictat pe loc.
-Domnule președinte, aveți o dorință de Anul Nou?
-Am. Pace. Să fie pace pe Pământ. Pace pe Pământ.
Președintele american s-a lăudat din nou cu reușitele sale în primele 11 luni ale mandatului la Casa Albă.
Donald Trump: „Când te gândești la sutele de miliarde de dolari în tarife. Le-am dat bonusuri tuturor militarilor - 1776 de dolari, de fiecare. Nu e rău. Sunt extrem de fericiți. Ne descurcăm excelent ca țară. Am revenit. Suntem puternici. Nu credeam că se poate întâmpla atât de repede.”
Președintele a condus apoi licitaţia pentru un tablou cu chipul lui Iisus Hristos, pictat pe loc de artista Vanessa Horabuena. Trump a spus că încasările vor fi donate unui spital pentru copii și unui departament de poliție. A început licitația de la 100.000 de dolari, dar a smuls oferte mult mai generoase.
-2 milioane, uau.
-Oferă cineva mai mult?
-Da , doamnă.
-2,5 milioane. 2,5 sau 5 milioane?
-2,5. Cred că soțul ei spune acum ce mama naibii...
-2,75 milioane. Oferă cineva 3 milioane?
Nu a obținut însă o ofertă mai mare de 2,75 de milioane de dolari.
