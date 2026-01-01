Donald Trump, maestru de ceremonii la petrecerea de Revelion. Cât a scos la licitație pe o pictură cu Iisus Hristos

01-01-2026 | 19:54
Preşedintele Trump a fost maestru de ceremonii la petrecerea de Anul Nou pe care a dat-o la luxoasa lui reședință din Florida. A spus că are o singură dorință pentru 2026: să fie pace în lume.

Donald Trump s-a lăudat cu reușitele sale de pe urma tarifelor comerciale pe care le-a impus peste tot în lume. Și a condus o licitație în scopuri caritable pentru un tablou pictat pe loc.

-Domnule președinte, aveți o dorință de Anul Nou?

-Am. Pace. Să fie pace pe Pământ. Pace pe Pământ.

Președintele american s-a lăudat din nou cu reușitele sale în primele 11 luni ale mandatului la Casa Albă.

Donald Trump: „Când te gândești la sutele de miliarde de dolari în tarife. Le-am dat bonusuri tuturor militarilor - 1776 de dolari, de fiecare. Nu e rău. Sunt extrem de fericiți. Ne descurcăm excelent ca țară. Am revenit. Suntem puternici. Nu credeam că se poate întâmpla atât de repede.

Președintele a condus apoi licitaţia pentru un tablou cu chipul lui Iisus Hristos, pictat pe loc de artista Vanessa Horabuena. Trump a spus că încasările vor fi donate unui spital pentru copii și unui departament de poliție. A început licitația de la 100.000 de dolari, dar a smuls oferte mult mai generoase.

-2 milioane, uau.

-Oferă cineva mai mult?

-Da , doamnă.

-2,5 milioane. 2,5 sau 5 milioane?

-2,5. Cred că soțul ei spune acum ce mama naibii...

-2,75 milioane. Oferă cineva 3 milioane?

Nu a obținut însă o ofertă mai mare de 2,75 de milioane de dolari.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 01-01-2026 19:51

Donald Trump l-a atacat în noaptea de Revelion pe actorul George Clooney pentru că a obţinut cetăţenia franceză şi chiar a profitat de ocazie pentru a afirma că Franţa suferă de o "problemă gravă de delincvenţă" din cauza imigraţiei.

