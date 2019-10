Salariile în IT au explodat din cauza migraţiei programatorilor. Cât de mult ia un debutant

Industria IT din România are mare nevoie de specialişti, aşa că multe companii nici nu se mai uita la studii, atunci când angajează oameni. Dacă sunt pricepuţi, le oferă cursuri de pregătire, şi îi plătesc pe măsură.

Însă, chiar dacă media salariilor din acest domeniu este dublă comparativ cu salariul mediu pe ţara, tot mai mulţi specialişti pleacă în străinătate.

În condiţiile în care universităţile din România dau anual doar 9.000 de specialişti în IT dar cererea creşte constant, deficitul a ajuns la cote alarmante.

Dan Berteanu, reprezentantul unei companii care oferă training în IT: „Astăzi industria de IT ar avea nevoie de vreo 35 de mii de specialişti, deci şi-ar găsi job dacă ar apărea în piaţă. Aşa că avem un delta de 26.000 de specialişti. Această diferenţă va creşte în timp, pentru că necesarul de joburi creşte din partea mediului privat. Deficitul este accentuat şi de migraţie. Se estimează că în ultimii 20 de ani au plecat din ţară peste 37.000 de specialişti IT. Companiile din România încearcă să ţină pasul, ca să rămână atractive.”

Domeniul IT oferă în primul rând locuri de muncă mult mai bine plătite decât alte domenii, iar salariile cresc constant. Dacă la începutul acestui an salariul mediu net în IT era de sub 6.700 de lei, în vară a ajuns la peste 7.100 de lei, potrivit INS. Adică mai mult decât dublul salariului mediu pe economie la nivel naţional.

Citește și Soluția găsită de firmele de IT care se plâng de lipsa birourilor

Şi cum angajaţi se găsesc greu, multe companii nu mai cer studii de informatică şi oferă cursuri de calificare la locul de muncă.

Alexandra Lucescu, reprezentanta unei companii: „Nu e nevoie de studii, şi asta e cunoscută pe toată zona de IT. Sunt mulţi programatori care învaţa singuri limbajele de programare. O altă soluţie este să reuşim să facem un ecosistem, să nu mai fie nevoie să îi angajăm, ci să lucrăm cu ei la nivel de parteneriat. Marius a muncit ani mulţi într-o bancă. S-a reprofilat iar acum câştigă şi 10.000 de euro pe lună din implementarea unor soluţii IT pentru administrarea afacerilor.”

Prezent la GoTech World, unul dintre cele mai mari evenimente de IT din Europa Centrală şi de Est, preşedintele Klaus Iohannis a vorbit despre importanţa acestui domeniu în economia românească.

Acesta a declarat: „Consider că sprijinirea dezvoltării sectorului digital ar trebui să se afle, cu titlu de prioritate zero, pe agenda oricărui Guvern, care sper că va veni după săptămâna viitoare. Predictibilitatea este cuvântul de ordine al oricărei guvernări responsabile.”

Evenimentul de la Romexpo durează două zile şi reuneşte peste 10.000 de profesionişti în IT din toată lumea.