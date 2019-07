Cum îşi atrag firmele de IT viitorii angajaţi. "Să nu te doară oasele"

Companiile din domeniul IT încearcă să atragă angajaţii cu pachete salariale inedite. Unii capăta abonamente la sălile de fitness, alţii au acces gratuit în săli de antrenament, amplasate la parterul firmei.

Şi, ca să fie pachetul complet, salariaţii primesc sfaturi de nutriţie de la specialişti, care ţin cursuri tot în cadrul companiei.

La o firmă de IT din Cluj, angajaţii coboară doar câteva etaje pentru a ajunge din birou în sala de fitness.

Ancuţa Gogea, angajat: "Dacă nu faci mişcare deloc ajungi să pui şi kilograme şi să te doară oasele. Dacă ai sala aici, poţi să coborî o jumătate de oră".

Pentru a-şi menţine salariaţii în formă, aceeaşi companie de IT a dus un expert care le da sfaturi de nutriţie. Iar alternativă la fast-food i-a cucerit pe toţi:

Andreea Marcu, director de marketing şi comunicare companie IT: "Avem ateliere de gătit sănătos: mic dejun sănătos sau cină sănătoasă. Unde un număr de 15 -20 de angajaţi învaţa să îşi pregătească mâncarea cu specialist nutriţionişti"

Moda cursurilor de nutriţie a prins şi în firmele de IT din Iaşi.

Sorin Crăciun, angajat IT: "Nu ţinem cont de calitatea mâncării şi mergem către junkfood. De multe ori comandăm burgeri şi alte chestii care nu sunt sănătoase şi workshopul ne ajută să înţelegem mai bine ce ar trebui să mâncăm. Ne ajută să fim mai energici pe timpul zilei."

Sergiu Atodiresei, angajat IT: "Foarte puţină lume acorda atenţie, mai mult sunt pe fugă, mâncare fastfood cât mai multă."

Iar dacă mănâncă sănătos, salariaţii vor fi mai productivi, cred angajatorii.

Ştefană Chirilă, lead HR firma de IT: "Când am venit aici, am văzut tineri, media de vârsta 26 de ani...burgeri, tot felul de chestii de la fastfood. Avem nevoie de stil de viaţă sănătos ca să dăm randament."

Anca Teletin, senior operation manager firma IT: "Mi-am dat seama cât de importantă este această latură a nutriţiei. Suntem performanţi şi ne putem concentra pe ceea ce facem."

Angajatorii din România au preluat ideeea din Statele Unite, unde astfel de cursurile de nutriţie sunt foarte populare.

Anca Buruciuc, nutriţionist: "Ne-am inspirat de la americani, ei au probleme cu nutriţia de mult timp, au şi multe programe. Am mers către grupuri sensibile, corporaţiile: au program greu, nu gătesc şi mănâncă ce nu trebuie"

Cei ce doresc o dietă personalizată, se pot chiar duce cu nutriţionistul la cumpărături sau chiar pot să-l cheme acasă, să le organizeze frigiderul.

