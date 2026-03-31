Unul dintre ei este în stare gravă şi a rămas internat într-un spital din capitala Cehiei, în comă indusă.

Cei doi elevi sunt din judeţul Hunedoara. Erau însoțiți de profesori, și împreună cu ceilalti colegi din grup, au înnoptat la Praga, în drumul lor spre Viena.

Spre seară, au ieşit din hotel să meargă să cumpere nişte sticle cu apă. S-au oprit însă la un moment dat să facă poze. Nu au observat tramvaiul care se apropia şi ambii au fost loviţi de garnitură.

Unul dintre ei însă, un băiat de 15 ani, este în stare gravă. A fost dus imediat la spital, unde medicii au decis să îi inducă starea de comă, ca să îl poată opera.

Are fractură la un picior, dar şi răni în zona capului şi leziuni interne. Părinţii lui din Petroşani au mers de urgenţă la Praga, ca să îi fie alături.

Restul copiilor, inclusiv cel care se afla cu el în momentul accidentului, şi-au continuat drumul spre Viena. Între timp, în ţară, a fost deschisă o anchetă la Inspectoratul Şcolar din Hunedoara, care va lămuri toate împrejurările care au dus la producerea incidentului.