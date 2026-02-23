Descoperirea a fost făcută luni după amiază, într-un bloc cu trei etaje din Deva. Iniţial, rudele unui bărbat de 63 de ani au alertat autorităţile, îngrijorate că el nu mai răspundea la telefon. La faţa locului au venit echipaje de iontervenţie, care l-au găsit pe bărbat mort în casă.

Însă, în timpul cercetărilor, anchetatorii au făcut o a doua descoperire îngrozitoare. Într-un alt apartament, de la un etaj superior, au găsit un al doilea locatar decedat - administratorul imobilului, un tânăr de 38 de ani.

Pe trupurile celor doi nu existau semne de violenţă. Una dintre ipoteze ar fi intoxicarea cu monoxid de carbon, pentru că încălzirea acolo se face pe bază de gaz, dar acesta era oprit când au ajuns pompierii.

Deocamdată este deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă şi se aşteaptă rezultatele necropsiei.