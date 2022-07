Doi activişti ecologişti s-au lipit de rama unui tablou pictat de Van Gogh. „Suntem îngroziți de viitorul nostru”. VIDEO

Anunţul a fost făcut de organizaţia Just Stop Oil, care militează pentru renunţarea la orice nouă infrastructură asociată cu energia din combustibili fosili, potrivit AFP, citat de Agerpres.

Cei doi activişti au ales un tablou pictat de Van Gogh în 1889, „Pechers en fleurs”, care prezintă un peisaj din sudul Franţei şi este expus la Courtauld Gallery din Londra.

BREAKING: Just Stop Oil protesters have glued themselves to a Vincent Van Gogh painting at London's Courtauld Gallery. More follows... pic.twitter.com/5a1ZblKgzu