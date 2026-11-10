Prezent la o conferinţă de presă susţinută de ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ştefan-Ovidiu Popa, Anghel a fost întrebat dacă TAROM va mai zbura în lunile ianuarie/februarie 2027.

"Răspunsul este în mod cert afirmativ. TAROM va zbura şi anul viitor. Avem planuri mari pentru TAROM. Am recepţionat două aeronave Boeing MAX de ultimă generaţie în lunile septembrie şi octombrie. Urmează alte două aeronave să fie recepţionate de către TAROM în aprilie 2027. Şi, cu această ocazie, îndemn toţi pasagerii companiei TAROM să cumpere cu încredere bilete la compania TAROM, pentru că traversăm un proces de modernizare şi consolidare, iar TAROM va exista cu siguranţă şi anul următor", a susţinut directorul general, Cristian Anghel.

Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a declarat vineri, la un eveniment de specialitate, că planul de restructurare a companiei TAROM trebuie renegociat cu Comisia Europeană cât mai repede posibil, ideal până la sfârşitul anului, iar luna aceasta ar trebui începute demersurile.

Potrivit acestuia, planul de restructurare ar fi trebuit să se termine, însă nu a fost realizat şi astfel trebuie renegociat.

"Oricând zbor cu TAROM-ul văd avionul plin şi mă bucur că iau bani oricât de scumpe ar fi biletele...Îi ajută mult. E un plan de restructurare care ar trebui să se termine acum. El nu a fost realizat, trebuie renegociat cu Comisia Europeană cât de repede se poate. Ideal, până la sfârşitul anului. În aceeaşi situaţie este şi Oltenia. CE Oltenia şi TAROM au planuri de restructurare care trebuie renegociate cu Comisia", a mai spus Chiriţoiu.

Şeful autorităţii de concurenţă a precizat că a discutat cu ministrul Transporturilor şi al Energiei şi vor fi demarate demersurile chiar în această lună.