”Punct. Și de la capăt. este podcastul în care oamenii își spun poveștile care i-au schimbat. Cu bune. Cu rele. Cu frică, curaj, pierderi, reușite, alegeri grele și începuturi noi”, spune Cosmin Stan.

Jurnalistul va sta de vorbă cu oameni care au ajuns, la un moment dat, în fața unei decizii: să continue la fel sau să pună punct și să o ia de la capăt.

”Artiști, sportivi, politicieni, oameni de televiziune, antreprenori, medici, oameni obișnuiți cu povești extraordinare. Conversații sincere despre viață, decizii, vulnerabilitate, succes și schimbare. Pentru că uneori cel mai important moment din viața unui om este cel în care decide că trebuie să înceapă din nou. Punct. Și de la capăt. Un podcast marca Știrile PRO TV cu Cosmin Stan."