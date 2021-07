Dezastrul lăsat de inundațiile din Germania și Belgia ar fi putu fi evitat măcar parțial, dacă existau avertizări

Oamenii încă se luptă cu dezastrul lăsat în urmă de inundaţii, în vestul Europei. Cel puţin 190 de oameni şi-au pierdut viaţa, iar sute de persoane sunt încă date dispărute.

Echipele de salvatori se tem că multe dintre victime au fost prinse sub dărâmături, sau au rămas blocate în maşinile luate de ape.

Pompierii încearcă să scoată apa care a acoperit cu totul o parcare subterană a unui supermarket, Bad Neuenahr-Ahrweiler, unul dintre cele mai afectate oraşe din Germania.

Holger Quint, coordonator operaţiuni de salvare: „Credem că sunt circa 40-50 de maşini la al doilea nivel al parcării şi ne temem că că vom găsi mulţi oameni blocaţi în maşinile lor.”

Cei care au scăpat teferi în urma viiturilor se străduiesc să mai salveze o parte din bunuri, îngropate în mormanele de dărâmături. Dar dezastrul i-a lăsat fără curent electric şi acces la apă potabilă. Oamenii se tem că aceste probleme sunt departe de a fi rezolvate.



Sam Kiley, reporter CNN: „Râul Ahr a trecut prin acest oraş cu o furie de neimaginat şi a luat cu el bucăţi din case, a aruncat copaci prin ferestrele altor locuinţe. Dar multe case au fost distruse până la fundaţie, luate cu totul de apă şi duse în aval. Şi dacă nu vă puteţi imagina forţa viiturii, uitaţi-vă la această grămadă de dărâmături cărate dintr-o casă în alta."

Dincolo de disperarea oamenilor de a-i găsi pe cei dispăruţi şi de a mai salva câte ceva din locuinţele distruse, mulţi se întreabă dacă tot acest dezastru putea fi evitat.

Sam Kiley, reporter CNN: „Toate acestea s-au întâmplat după ce mai mulţi experți europeni au avertizat guvernele din Europa de Vest că sunt ameninţate de astfel de inundaţii. Aşa că în Germania și în Belgia au apărut controverse cu privire la modul în care aceste informații au fost utilizate de guvern acestor state. Dar incapacitatea de a veni cu un răspuns ar putea fi de fapt o incapacitate de a înţelege puterea naturii în contextul schimbărilor climatice."

Primarul din oraşul Verviers, localitatea din Belgia lovita cel mai rău de inundaţii, spune că autorităţile din zonă NU au fost alertate la timp de hidrologi şi meteorologi, astfel încât oamenii să poată fi evacuaţi la timp.

Muriel Targnion, primarul din Verviers: „La ora zece seara nu era nicio picătură de ploaie aici în Verviers, iar la 3 dimineaţa am văzut aproape un tsunami. Dacă am fi fost avertizați, am fi putut evacua o parte din populație, am fi putut evita decesele, am fi putut muta mașini, oamenii şi-ar fi putut salva din lucruri. Nu am fi evitat toate pagubele, dar am fi putut salva vieți și o parte din bunurile importante."

Şi în Germania sunt tot mai multe voci care acuză autoritățile de neglijență şi susţin că dacă populaţia ar fi fost avertizată, bilanţul ar fi fost altul.