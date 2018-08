Dezastru în Arad după o ploaie de nici o oră. Viitura a rupt un podeț, iar DN 682 a fost închis

Pro TV

Un drum judeţean din Arad este închis după ce o viitură a rupt un podeţ iar mai mute case şi gospodării au fost inundate.

Joi, după mai bine de o săptămână, meteorologii nu au emis nicio atenţionare de precipitaţii pe teritoriul ţării noastre.

Judeţul Arad s-a aflat sub trei avertizări consecutive de cod portocaliu de precipitaţii. Viitura a rupt un podeţ între localităţile Frumușeni şi Aluniș, iar drumul judeţean 682 Arad - Lipova a fost închis.

Localnic: "Podul era foarte înalt, l-au spart şi au băgat un tub. Au mai fost ape şi aveau unde să treacă, dar acum cu tubul ăla a fost prăpăd cât a fost apa de mare. Aşa ceva nu am văzut, sunt om bătrân."

Localnic: "Din 60 de când sunt aici nu a fost aşa ceva. A plouat torenţial, sunt o grămadă de văi care se adună toată apa aici. Podul nu a mai fost consolidat de zeci de ani, au băgat numai tuburi şi aşa a rămas. Nu au turnat beton nimic."

Răzvan Ciubotaru director tehnic CJ Arad: "De mâine ne vom apuca să facem remedierile care vor dura câteva zile iar maşinile până la 3,5 tone vor circula pe o rută ocolitoare"

După o ploaie torenţială de nici o oră mai multe case şi gospodării au fost inundate.

Şofer: "Aşa tare a plouat că abia am venit de la Arad, abia mai mergeau ştergătoarele. Toată apa de pe sat se adună aici şi canalul este închis. Eu sunt de 30 de ani aici, dar aşa ceva nu am văzut. Apa a mers toată pe canal, acum nu mai este canal".

Maior George Pleșca ISU Arad: "Se intervine cu o pompă de mare capacitate, doi ofiţeri, şapte subofiţeri pentru evacuarea apei de pe stradă şi ulterior din imobile."

Irina Iovan, viceprimar comună Frumușeni: "Am acţionat cu pompa pe care o avem în dotare, dar nu am putut face față la nivelul apei de la ploaie. Vă dați seama că la 70 de litri pe metru pătrat am sunat la Arad să vină să ne sprijine."

Localiatatea Frumușeni a mai fost inundată în aceeaşi zonă şi pe data de 22 iunie.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer