Descinderi la un centru de vaccinare din Sectorul 2. Există suspiciuni legate de eliberarea unor certificate false

Agerpres

Poliţiştii şi procurori au descins joi dimineaţă la un centru de vaccinare din Sectorul 2, ca urmare a suspiciunilor legate de eliberarea unor certificate false de vaccinare anti-COVID.

Anunţul a fost făcut de primarul sectorului 2, Radu Mihaiu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.







Radu Mihaiu a precizat că va schimba în integralitate a personalului din acest centru.

Toate persoanele programate la acest centru vor fi redirecţionate către celelalte centre de vaccinare.

Poliţia Capitalei precizează că au fost făcute cinci percheziţii imobiliare. 168 de suspecţi şi 10 martori urmează să fie audiați

"Astăzi, 28.10.2021, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, au pus în aplicare 5 de mandate de percheziţie domiciliară, pe raza Municipiului Bucureşti , într-un dosar in care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals informatic. Totodată , sunt puse in executare şi 168 de mandate de aducere emise pe numele unor suspecţi ,precum şi alte 10 pe numele unor martori, ce urmează a fi audiaţi.

În luna august 2021, poliţişti din cadrul Politiei Sectorului 2 - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au demarat cercetări cu privire la activitatea mai multor funcţionari publici, detaşaţi la un centru de vaccinare, din sectorul 2, care ar fi modificat, fără drept, date informatice implementate în evidenţa persoanelor vaccinate, rezultând astfel date ce nu ar corespunde adevărului , respectiv ar fi fost înlocuite datele persoanelor vaccinate impotriva Covid 19, cu ale unor persoane care nu au fost vaccinate în realitate, având ca scop obţinerea frauduloasă a documentelor care să ateste vaccinarea.

În urma percheziţiilor au fost identificate şi ridicate mai multe mijloace de probă.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2" a anunțat Poliția Capitalei.

Autoritățile îi caută pe cei care vând certificate false de vaccin Covid pe Facebook

Autoritățile au declanșat o anchetă de amploare, după ce, pe Facebook, a apărut un grup care oferă, contra cost, certificate verzi false celor care nu s-au vaccinat.

400 de lei ar costa un asemenea document care pare autentic, inclusiv la scanarea codului QR.

Atât că cei care falsifică documentele, cât și cei care le folosesc, riscă să facă închisoare. Cei din urmă își pun în pericol inclusiv viața, în cazul în care se îmbolnăvesc.

Grupul “Certificate covid 19 la comandă” a apărut acum câteva săptămâni și a strâns deja 200 de membri. Doar ei pot negocia cu administratorii obținerea unui certificat verde fără să fi fost vaccinați. Prețul, așa cum afirmă un membru al grupului, este de 400 de lei, iar câțiva pretinși clienți se laudă că le-au folosit fără să fie prinși.

Principala ipoteză investigată de Poliția Română este că identitățile celor care au cumpărat documentele ar fi fost încărcate în Registrul Electronic Național de Vaccinare cu complicitatea unor operatori din sistem. Aceștia nu ar fi acționat, însă, din centrele de vaccinare unde lucrează, unde se verifică și stocurile de vaccin.

Potrivit ultimelor date oferite de IGP, la nivel național sunt deschise 362 de dosare penale, în care sunt cercetate 850 de persoane. Anchetele vizează 270 de teste PCR, 500 de certificate Covid și aproape 700 de adeverințe de vaccinare suspectate ca fiind false.

Potrivit Codului Penal, cei care falsifică adeverințele sau certificatele de vaccinare riscă până la 5 ani de închisoare, pentru acuzația de fals intelectual. Iar cei care le folosesc riscă nu doar să se îmbolnăvească, ci și să fie acuzați de uz de fals, ceea ce le poate aduce între trei luni și trei ani de închisoare sau cel puțin o amendă penală.