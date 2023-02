Decizia Curții Supreme: Steagul secuiesc nu poate fi drapelul oficial al orașului Sfântu Gheorghe

"Steagul secuiesc nu poate fi drapelul oficial al oraşului Sfântu Gheorghe, a decis Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Aceasta a respins definitiv şi irevocabil recursul Guvernului şi a dat câştig de cauză Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş demonstrând că simbolul monoetnic pe care sunt reprezentaţi doar maghiarii nu poate reprezenta steagul municipiului Sfântu Gheorghe", se precizează în comunicatul menţionat.

Sursa citată precizează că demersurile de adoptare a steagului secuiesc ca steag al municipiului Sfântu Gheorghe durează de mai mulţi ani, FCRCHM pronunţându-se împotriva acestuia, pe considerentul că "are caracter pur etnic maghiar" şi solicitând includerea unor simboluri heraldice reprezentative şi pentru comunitatea românească.

"În 29 iunie 2021, Guvernul României a adoptat o hotărâre prin care aprobă steagul secuiesc ca drapel oficial al oraşului, însă demersurile pentru modificarea drapelului au început în urmă cu mai bine de 10 ani.

De-a lungul timpului, instanţele din Braşov şi Covasna au anulat hotărâri ale consiliului local Sfântu Gheorghe de adoptare a acestui drapel. În anul 2015, Forumul Civic al Românilor din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş se pronunţa ferm împotriva acestui steag şi contesta proiectul de hotărâre privind steagul municipiului Sfântu Gheorghe pe considerentul că este reprezentativ doar pentru comunitatea maghiară, nu şi pentru românii care constituie aproape 25% din totalul populaţiei oraşului.

Am precizat încă de atunci că steagul are caracter pur etnic maghiar şi am solicitat includerea unor simboluri heraldice reprezentative pentru comunitatea românească, precum un vestigiu dacic ori o monedă romană dintre numeroasele descoperite de-a lungul timpului pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe", se menţionează în comunicat.

Românii nu sunt reprezentanți pe steagul secuiesc

Totodată, se mai precizează că, în urma deciziei irevocabile a instanţei, se demonstrează că românii nu erau reprezentaţi pe acel steag, fiind necesară includerea lor pe orice formă viitoare de steag al municipiului.

"Acum, instanţa de judecată a dat dreptate Forumului Civic al Românilor din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, a respins definitiv şi irevocabil recursul şi a anulat HG prin care a fost adoptat simbolul local de la Sfântu Gheorghe, fiind unul în mod evident mono-etnic maghiar. Am demonstrat din nou că respectarea legilor şi a Constituţiei reprezintă principii de la care nu ne abatem!

Instanţele au decis, dând dreptate demersului nostru că românii din Sfântu Gheorghe nu erau reprezentaţi pe acel steag, fiind necesară includerea noastră în orice formă viitoare a unui steag al municipiului", se mai arată în comunicatul semnat de preşedintele FCRCHM, Dragoş Burghelia.

Sursa: Agerpres Etichete: , , , , , , Dată publicare: 22-02-2023 16:02