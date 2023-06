De ziua donatorului de sânge, medicii atrag atenția asupra carenței de sânge în spitale. Care sunt riscurile

La Ploieşti, de exemplu, se prezintă zilnic aproximativ 70 de persoane, dar ar fi nevoie de cel puțin 100 de donatori pentru stocul de sânge necesar spitalelor din oraș.

La cei 48 de ani ai săi, un bărbat din Ploiești a mers deja de 29 de ori să doneze sânge.

Daniel Anton, donator: „Donez ori de câte ori este nevoie, datorită și grupei pe care o am, am o grupă 0 negativ, este o grupă mai rară și am încercat să răspund pozitiv de câte ori am fost chemat.”

Arsene Vasile, donator: „A 10-a, 11-a, nu mai țin cont, am carnet de donator, donez regulat, la 3 luni, la 3 luni”

Conducerea centrului de transfuzii speră ca oamenii vor fi impulsionaţi să doneze dacă află care sunt riscurile când spitalele nu au suficient sânge.

Georgeta Hanganu, director Centrul de Transfuzii Ploiești: „S-ar întâmpla că nu ar ajunge sângele și pacienții ar sta mult în spital așteptând picătura salvatoare, poate că operațiile ar fi amânate, poate că totul nu ar decurge normal, poate că tratamentele citostatice nu s-ar putea desfășura așa cum trebuie, deci noi ne bazăm pe oamenii care astăzi sunt privitori, care astăzi sunt sărbătoriți, pentru că este ziua donatorului de sânge.”

Medicii din centrele de transfuzii merg în campanii organizate în diferite școli militare, parohii sau companii private. Doar așa pot asigura un necesar minim de sânge de care spitalele au nevoie.

Irina Manta, donatoare: „De la servici, ne-am grupat, organizat, și am venit cu toții aici să facem o faptă bună, să ajutăm.”

Viorela Nicolescu Sava, purtătorul de cuvânt al Școlii de pompieri Pavel Zăgănescu Boldești:

„Sunt foarte voluntari, ei deja cunosc tradiția noastră și ne întreabă când vine doamna doctor să ne ia sânge”

Reporter: Ce îi determină?

Viorela Nicolescu Sava: „Însăși meseria lor.”

Cei care donează primesc o zi liberă de la serviciu, bonuri valorice în valoare de 66 de lei și un set complet de analize medicale.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 14-06-2023 17:34