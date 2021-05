Numărul donatorilor de sânge a scăzut brusc după Paște, din cauza abuzului de mâncare și alcool

Numărul donatorilor de sânge a înregistrat o scădere bruscă după Paște. Motivul are legătură cu mesele îmbelșugate ale românilor.

Cei care s-au prezentat la centre au avut analizele modificate în urma abuzului de mâncare și alcool din ultimele zile.

Sângele și plasma sunt extrem de necesare în toate spitalele din țară. Angajații centrelor de donare fac apeluri zilnic către populație. De 1 Mai și de Paște, în Galați, lumea a venit să ajute. Puțin au fost însă cei accceptați.

Camelia Stoichicescu, director al Centrului Regional de Transfuzie Sanguină Galați: „Dintre cei care s-au prezentat la centru, în urma analizelor efectuate nu au întrunit condiţiile de donare pe fondul unui consum alimentar mai consistent în urma sărbătorilor. Recomand şi rog populaţia care se consideră sănătoasă să vină la centru pentru a dona sânge şi a ajuta pacienţii din spitale”.

Cei obişnuiţi cu donarea de sânge recunosc că au mare grijă ce mănâncă şi ce beau înainte.

Donatoare: „De când donez, e prima dată când am găsit aşa liber. Nu am făcut excese. Am avut un Paste liniştit”.

Reporter: „Care dintre voi a făcut excese?”

Donatori: „Niciunul”.

Reporter: „Nu aţi exagerat nici cu vinul, nici cu cozonacul, nici cu ouă?”

Donatori: „Cu nimic”.

Reporter: „Dumneavoastră aţi ţinut un mic regim sau aşa e felul dumneavoastră?”

Donator: „Nu am ţinut, nu exagerez”.

Reporter: „Deci nici Paştele ăsta n-a fost cu excese”.

Donator: „Niciodată n-a fost”.

Dacă media donatorilor din Galaţi era undeva la 50-60 de persoane pe zi, acum numărul acestora s-a redus la jumătate.

Donarea nu este un act dureros şi nu are efecte adverse pentru organism. Din sângele recoltat de la o singură persoană pot fi salvate până la trei vieţi. În România, la fiecare trei secunde un pacient are nevoie de sânge.