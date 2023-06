De ce drepturi vor beneficia profesorii. Zile libere în plus, concedii de îngrijire și abonamente la fitness

Probele de competență au fost şi ele amânate cu două zile. Astăzi, la Guvern, a fost adoptată şi ordonanţa de urgenţă privind memorandumul legat de mărirea salariilor din învăţământ.

Ligia Deca, ministrul Educației: „Toate categoriile de personal din Educaţie vor beneficia de majorări, vom publica în Monitorul Oficial, vom prelungi înscrierile”.

Mâine, membrii de sindicat se vor aduna a patra oară în fața Guvernului și vor pleca în marș spre Cotroceni. Între timp, la Ministerul Educației au avut loc noi discuții pe marginea contractului colectiv de muncă. După negocieri, liderii de sindicat le-au trimis colegilor din teritoriu un sumar al beneficiilor obținute.

Adriana Stere, corespondent PROTV: „Personalul din preuniversitar primește încă o zi nelucrătoare: 5 iunie, Ziua învățătoare, devine liberă, desigur, și pentru toți copiii din sistemul școlar. Pentru timpul liber, angajații au primit și decontarea abonamentelor la sălile de sport, în limita a 400 de euro pe an, indiferent dacă scopul este unul de întreținere, profilactic sau terapeutic.”

Încă un avantaj este destinat angajaților care lucrează mult cu ecrane, care pot fi și profesori, și secretare. Aceștia vor avea gratuit controale la ochi și, la nevoie, li se vor deconta lentilele sau ochelarii.

Adriana Stere, corespondent PROTV: „Pentru îngrijirea sănătății copilului, profesorii vor avea două zile plătite pe an. Trei zile pe an, pentru familiile cu trei sau mai mulți copii. Vorbim despre controale simple, deoarece pentru a rămâne acasă cu fiecare copil bolnav, sub 12 ani, angajații mai au câte 45 de zile libere pe an.”

Dascălii primesc bani în plus pentru concediu, deoarece pe viitor va fi luată în calcul și indemnizația de hrană. Salariatele care revin la catedră după concediul de maternitate vor avea o perioadă de adaptare, cu program redus, de 12 luni, față de 6 luni, în prezent. Dascălii scapă în plus de obligația de a-și însoți elevii în microbuzele pentru transport școlar. Reprezentanților celor trei sindicate le-a fost respinsă în schimb solicitarea ca directorii să facă mai puține ore și să aibă concedii mai lungi.

