De abia după moartea Alexandrei și a Luizei, autoritățile vin cu schimbări legislative

Abia acum, după ce strigătul disperat al Alexandrei a fost în zadar, iar Luiza a murit fără să o ştie nimeni, autorităţile propun modificări legislative, dar şi semnarea de urgenţă a contractului prin care STS să fie în sfârşit modernizat.

Tipic pentru noi, discuţiile se poartă în comitete şi comisii, dar până când cei care au nevoie de ajutor să fie şi salvaţi ar mai dura încă doi ani.

Licitaţia pentru modernizarea sistemului 112 a început în vara anului trecut, spune Raed Arafat, reprezentantul MAI.

Raed Arafat: ”Unde este problema? Din 11 august 2018 şi până în ziua de astăzi, din contestaţie în alta. Acum, dacă nu aveam toate aceste contestaţii, puteam poate să fie sistemul în implementare deja de câteva luni de zile.”

Reporter: ”Deci Alexandra a murit din cauza unor contestaţii?”

Raed Arafat: ”Deci nu am zis acest lucru.”

Şi totuşi, abia după acest caz care a cutremurat o ţară întreagă s-a găsit de urgenţă o rezolvare.

Raed Arafat: ”STS-ul să meargă mai departe semnând contractul cu entitatea care au decis că este câştigătoare, cu clauza suspensivă că dacă următoarele instanțe schimbă ceva, să se analizeze situaţia dacă se anulează contractul sau dacă se continuă, că legea permite continuare şi atunci există un mod de compensare pentru cel care ar pierde profitul de la decizia celei de-a doua instanțe.

Ce înseamnă asta? Că nu mai aşteptăm alte contestaţii. Pot începe demersurile de implementare a modernizării sistemului 112, care este pe termen mediu, pentru că vor dura aproximativ 2 ani.”

O altă propunere se referă la modificarea legislaţiei, pentru ca sistemul de localizare să poată fi implementat. În acelaşi timp, se discută şi despre cartelele pre-paid, care în acest moment sunt neidentificabile. De ce se caută abia acum soluţii?

Raed Arafat: ”Din rapoartele... şi asta o să includem în raportul către doamna premier, se pare că au fost totuşi întâlniri şi au fost până la nivelul că vor trebui modificate anumite aspecte legislative. Cât a durat şi de ce s-a întâmplat asta, o să venim cu el când avem toate datele.”

Cristian Tudor Popecu: ”E vorba de statul român, de autorităţile... când ai un premier care gândeşte în felul ăsta... Era inevitabil să nu se întâmple. Nu se întâmpla cu Alexandra, se întâmplă cu Irina, cu Rodica, dar tot se întâmpla.”

Bâlbele inadmisibile ale autorităţilor române sunt dezbătute şi în presa internaţională. Agenţiile Reuters şi France Presse, dar şi BBC, The Guardian ori The New York Times relatează despre incompetenţa de neiertat a responsabililor, dar şi despre proteste.

Agenţia britanică Reuters aminteşte că, de la preluarea puterii, în 2016, PSD a schimbat legislaţia judiciară prin ordonanţe de urgenţă sau prin Parlament, fără o dezbatere publică.