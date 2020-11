Câte tablete s-au distribuit până acum. Monica Anisie spune ce s-a întâmplat cu profesorii care au refuzat să predea online

Nu mai puțin de 250.000 de elevi din totalul de 3 milioane au nevoie de tablete pentru a putea să învețe de acasă, online.

Însă doar un sfert dintre aceștia au primit până acum aceste dispozitive.

”Am vorbit și ieri cu inspectorii generali și le-am solicitat din nou să fie atenți, să se concentreze asupra acestor copii.

Ministerul Educației a distribuit deja 64.270 de tablete, prin programul ”Școala de acasă”, iar până la sfârșitul săptămânii viitoare vor fi livrate 82.000 de tablete, primul lot pe care l-a câștigat un operator economic”, a declarat ministrul Educației, Monica Anisie, pentru Știrileprotv.

”Acei 250.000 sunt acei copii care nu au avut niciun dispozitiv electronic propriu. Imediat ce am avut acest necesar, transmis de inspectoratul școlar, am realizat HG prin care am alocat banii pentru achiziționarea a 250.000 de tablete. În al doilea lot este prevăzută livrarea a încă 180.000 tablete”, a explicat Anisie.

Ministrul Educației a spus și cum sunt sprijiniți elevii care nu au acces la învățământul online: ”Unitatea de învățământ și inspectoratul școlar au realizat material de lucru pe care le-au transmis fizic elevilor și în felul acesta am continuat învățarea de acasă”.

Citește și Primul cadru didactic din România care a rămas fără contract de muncă, după ce a refuzat să predea online

Mesajul pentru profesorii care refuză să predea online: ”Se pot lua și măsuri”

Monica Anisie a abordat și subiectul profesorilor care refuză să predea online, arătând și două exemple clare de sancțiuni îndreptate împotriva unor astfel de cadre didactice.

”Pentru profesorii care nu vor să desfășoare învățământ online, am dat un mesaj foarte clar, că trebuie să se mobilizeze toți profesorii și să-și desfășoare activitățile în conformitate cu prevederile legale. Dacă nu, se pot lua și măsuri. De exemplu, în județul Vrancea un profesor a fost sancționat pentru că nu a vrut să desfășoare învățământ online: i s-au tăiat orele respective din salariu și a primit o sancțiune disciplinară. În județul Dâmbovița chiar s-a ajuns la desfacerea contractului de muncă pentru o învățătoare care a refuzat să desfășoare orele online”, a declarat ministrul Educației.