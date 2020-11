Licitație pentru tablete, lansată de Primăria Sectorului 3. Valoarea contractelor este de 39.458.000 lei

O licitație pentru achiziționarea de tablete necesare elevilor a fost lansată de Primăria Sectorului 3.

Anunțul licitației pentru 39.458 de tablete destinate unităţilor de învăţământ din sectorul 3 a fost publicat pe SICAP. Primăria Sectorului 3 intenționează să cumpere dispozitivele necesare școlii online la două luni și jumătate de la începerea anului școlar și la nouă luni de la debutul pandemiei de coronavirus, care a determinat ca în multe școli din România, învățământul să se desfășoare de la distanță.

Valoarea totală a tabletelor pentru care Primăria Sectorului 3 a lansat ofertă de cumpărare este de maximum 39.458.000 lei.

„Autoritatea contractantă organizează procedura de achiziţie în vederea desfăşurării în condiţii optime a procesului educaţional online, prin dotarea unităţilor de învăţământ din Sectorul 3 cu tablete PC. (...) Finanţarea tabletelor se realizează conform Ordonanţei de urgenţă nr. 144/2020, modificată şi completată, privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţii de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2", se arată în anunţ, potrivit Agerpres.

Cel mai mic acord cadru prevede furnizarea a 152 de tablete, la o valoare estimată de 152.000 lei fără TVA.

Cel mai mic contract subsecvent ar urma să vizeze livrarea a 20 de tablete, la o valoare estimată de 20.000 lei fără TVA, iar cel mai mare contract subsecvent - 2.742 de tablete, la o valoare estimată de 2.742.000 lei fără TVA.

În vederea evaluării, componenta financiară reprezintă 80% din valoarea ofertei, termenul de livrare 10%, iar memoria internă a tabletei 10% (minim 16 GB).

Durata acordului cadru ar urma să fie de 12 luni.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 27 noiembrie.

Licitația a fost pornită după ce, pe 1 noiembrie, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat proiectul "Creşterea gradului de utilizare a internetului în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 3" şi a cheltuielilor aferente. Acesta urmează să fie finanțat în cadrul Programului Operaţional Competitivitate, axa prioritară 2 - Tehnologia informaţiei.”

Proiectul, care ar urma să aibă o valoare totală de 83.053.210 lei, inclusiv TVA, vizează achiziţionarea a 39.458 de tablete necesare desfăşurării activităţii didactice în mediu online pentru fiecare elev din învăţământul preuniversitar de stat; 2.500 de laptop-uri pentru profesori, 1.500 de tablete grafice pentru profesori; 1.304 camere web pentru dotarea claselor; câte 1.304 de sisteme All in One, proiectoare, ecrane de proiecţie, table interactive şi routere wireless pentru dotarea claselor.

În sectorul 3 sunt 45 de şcoli, licee şi colegii, care vor beneficia de proiect.