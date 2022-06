Anchetatorii au descoperit că acesta avea o alcoolemie de 1,8 la mie în sânge. Tânărul, pasager în autoturism, care şi-a pierdut viaţa tocmai obținuse permisul de conducere.

În mașina care iese cu viteză de pe șosea și retează arborele când se răstoarnă sunt trei tineri. Toți rămân blocați.

Șoferul autoturismului în care se afla camera de luat vederi oprește şi sare în ajutor împreună cu un coleg. Se vede deja cum iese fum din vehiculul în care sunt victimele.

În timp ce bărbații încearcă să îi scoată pe răniți, prin zonă trec mai multe mașini iar câteva opresc.

După nici trei minute, salvatorii reușesc să îi extragă pe șofer și fata care se afla pe bancheta din spate. Apoi, izbucnesc flăcări care cuprind mașina și vegetația din jur. Pe scaunul din dreapa, un băiat de 19 ani rămâne prins în centura de siguranță.

Ovidiu, bărbatul care a intervenit: „Nu am avut ce să îi facem. Era într-o poziție destul de incomodă să îl extragem, fiind un pic mai plinuț, nu am reușit extragerea pe sus, trebuia să întoarcem mașina. În momentul în care s-a produs explozia, am încercat cu troliul de la mașina noastră de intervenție să punem mașina pe drept, dar asta a însemnat câteva secunde bune.”

Băiatul de 19 ani a murit carbonizat în incendiul care a luat proporții.

Daniel era student în Iași, la Universitatea de Ştiinţele Vieții. Se îndrepta spre casă - în localitatea Hodora - când a avut loc accidentul. Cu câteva ore înainte, tocmai obținuse permisul de conducere.

Șoferul mașini era un fost coleg de liceu. Ar fi avut o alcoolemie de 1,82 la mie când a avut loc accidentul. Ca să scape de urmări, tânărul ar fi încercat să le spună polițiștilor că Daniel era la volan.

Reporter: Mirosea în mașina a alcool?

Ovidiu, bărbatul care a intervenit: „Da, da, da. Șoferul nu a conștientizat ce s-a întâmplat, a crezut că e doar un incident minor. După care a intrat și el în panică, când a văzut că mașina ia foc.”

Șoferul în vârstă de 22 de ani și fata de 21 - care se afla pe bancheta din spate - au fost duși cu ambulanțele la spital, în Iași. Nu aveau răni grave și au fost externați. Șoferul a fost reținut de poliție. Are un băiat de 4 ani, iar soția lui este însărcinată.