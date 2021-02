Un şofer de 21 de ani a lovit un autoturism care circula regulamentar, iar apoi s-a răsturnat

Miercuri seară, un şofer de 21 de ani a lovit din spate un autoturism care circula regulamentar iar apoi s-a răsturnat pe câmp.

Accidentul s-a petrecut pe Drumul Naţional 7, în judeţul Dâmboviţa. Tânărul a scăpat doar cu câteva răni uşoare, însă autoturismul este distrus aproape în totalitate.

Accidentul s-a produs pe o porţiune de drum drept, la ieşirea din Lunguleţu spre Slobozia Moară, în judeţul Dâmboviţa. Un şofer, de 43 de ani, susţine că mergea regulamentar, dar la un moment dat a fost lovit în partea din spate de un autoturism care ulterior s-a răsturnat pe câmp.

Șofer: „M-a depăşit o maşină, în mare viteză, şi am mai văzut una în oglindă care venea asemenea. Şi am zis să îi dau avarii să îl fac atent. M-a lovit şi l-am văzut pe câmp”.

Celălalt şofer are însă o altă variantă.

Șofer vinovat: „A făcut stânga în faţa mea, am evitat să nu intru frontal în el, am luat dreapta de volan să îl evit şi am ieşit de pe carosabil”.

Tatăl tânărului şofer susţine că nu fiul lui este de vină.

Tatăl şoferului: „Erau amândoi pe drum cu prioritate. Băiatul a intrat în depăşire şi dânsul a intrat în față”.

La faţa locului s-au mobilizat mai multe echipaje de prim-ajutor.

În urma impactului violent, şoferul s-a rostogolit cu autoturismul pe câmpul din vecinătatea drumului naţional. Din fericire, a reuşit să iasă la timp, pe geam, din interior. Celălalt şofer a chemat ajutoare la faţa locului. Din fericire, şoferul rănit este în afara primejdiei şi a refuzat să fie transportat la spital. Acum, poliţiştii au deschis o anchetă şi urmează să lămurească cu exactitate cum s-a produs acest accident.