În loc de restaurante, românii vor face nunţile la cort, în grădini sau pe plaje

”Aș vrea ca la nunta mea cortul să fie roz, pentru a se asorta cu fețele de masă”. Este doar una dintre dorințele unei viitoare mirese, forțată de context să își organizeze nunta în aer liber.

La fel ca ea sunt multe alte domnișoare. Ca să facă față cererilor și să nu mai piardă bani organizatorii de evenimente se adaptează.

Numai în Capitală, peste 500 de cupluri au depus cereri de căsătorie în această lună.

Administratorii Palatului Ghica aveau programate peste 200 de nunți în cele trei săli, din aprilie până în toamnă.

Acum, bătălia pentru petrecerile din grădini este uriașă. Nunțile din mai și iunie s-au mutat până în septembrie și octombrie, inclusiv joia și vinerea.

Antoniu Alexandru, manager: ”Am scos tot ce era în interior în exterior și am început să construim. Invitații vor dansa direct pe iarbă, miresele ne-au spus că vreau să vină în adidași să danseze, ea dansează în gradină, toată lumea e invitată în adidași”.

Nunțile se mută practic din interior în exterior, în astfel de grădini sub cerul liber, cu tot ce înseamnă mese decor și scene.

Chiar dacă la nunți ploaia înseamnă bogăție și prospețime, mirii își închiriază corturi care se instalează deasupra meselor ca oaspeții să se simță comozi, prețurile încep de la 1.000 de euro.

Însă pentru un eveniment reușit, în aer liber apar și cerințe speciale. Toate costă.

Antoniu Alexandru, manager: ”Multă lume cere lucruri ciudate, decoruri. Cum ar fi o trăsură reală cu cai reali, în interior nu se poate, așa că am adus trăsură și trăsura a și rămas în cadru. Povestea capătă alt contur, folosindu-se de natură fiecare mireasă are un vis al ei, fiecare vrea altă culoare. De la fețe de masă până la cort, dacă vrea roz, facem roz, dacă vrea albastru, facem albastru. În ultimele zile am avut peste 30 de cereri și multe vizionări, miresele vor urgent să vadă locația și vor nunta acum, în acest an”.

Nunta la palat se transformă în nunta de lângă palat și pe domeniul ce înconjoară Palatul din Buftea. Peluza a fost deja rezervată pentru acest an.

Alina: ”În ultimele două săptămâni am primit solicitări pentru evenimente în natură. Și pentru că viața merge înainte, învățăm să ne adaptăm și să creăm un set up complet pentru exterior. Chiar dacă avem limitări se poate amenaja fără nicio problemă orice aniversare, botez sau nuntă”.

Organizatorii au observat și că unii clienți vor acum evenimente mai intime, așa că au redus și numărul de invitați. Pentru mulți, locul ideal este plaja.

Plaja, locul perfect pentru o nuntă cu respectarea regulilor de distanțare

Andrei Nistor, organizator evenimente: ”Este un loc foarte romantic, seara se poate face și un mic foc, cum e luminat contează foarte mult și inclusiv pentru cei mai deschiși, pur și simplu pe plajă, pe nisip”.

Plaja pare a fi locul perfect pentru organizarea evenimentelor unde se pot aplica toate măsurile impuse de către autorități.

Deocamdată, numărul invitaților este limitat la 50 persoane.

În cazul multor terase de pe plajă mirii plătesc o chirie pentru spațiu, dar și consumația pentru invitați.

Iar doritori pentru astfel de evenimente există. Numai în Capitală acum în luna iunie au fost depuse peste 500 de cereri pentru cununii civile la primăriile de sector.

La Cluj, 154 de tineri fie s-au căsătorit la începutul lunii, fie vor face acest pas până la finalul lui iunie, la Constanța au fost înregistrate 76 de astfel de cereri și, din păcate, la acest capitol Iașiul e pe ultimul loc, cu doar o cununie civilă în aer liber în iunie.