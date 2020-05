Cum va decurge o sesiune de shopping odată cu deschiderea magazinelor cu acces stradal

De la pijamale la noile colecții de primăvară-vară. Va fi o trecere bruscă pentru doamne și domnișoare, care și-au propus ca de mâine să dea iama în magazine.

După două luni de carantină, magazinele cu acces stradal se vor redeschide.

Pe Calea Victoriei din București era forfotă mare încă de astăzi.

Adriana Pițigoi șefă magazine: "Spune că deja au venit clienții să întrebe dacă e deschis. Și că le-a spus că mâine. Ștergem praful băgăm cămăși de in, sperăm să meargă bine".

Peste tot în magazine se iau măsuri pentru evitarea aglomerației. În centrele comerciale în care fluxul de clienți este mare se încearcă pe cât posibil ca oamenii să interacționeze cât mai puțin cu vânzătorii.

Tot mai multe magazine au instalat case de marcat unde fiecare își poate scana singur produsele din coș.

Client: "A fost mai greu la început, am avut nevoie de ajutor".

Pregătiri se fac și în Mall-uri, chiar dacă nu pot fi deschise încă.

Aici proprietarii au montat porți speciale de scanare a temperaturii, au trasat marcaje pentru distanțare socială și au cumpărat mașini de curățat cu nebulizatoare.

Atunci când se vor redeschide, mallurile nu vor fi la fel de aglomerate ca înainte de pandemie. Accesul va fi limitat pentru un număr fix de vizitatori, la fel și în toate magazinele de pe galerii, iar aerul condiționat nu va mai fi recirculat ci înăuntru va intra doar aer proaspăt de afară.

Restaurantele din interior au restrâns numărul de locuri iar asta înseamnă mai puțini clienți.

Sorin Scîntei- manager general: "După formula noastră, apreciem o persoană la 10 metri pătrați, așadar vor intra 10 mii de persoane odată în mall. Vom avea countere la fiecare intrare și vom ști câte persoane sunt. Am investit peste 300 de mii de euro pentru început. Ne așteptăm să cheltuim lunar 50 de mii de euro".

Un angajat special instruit va sta la fiecare din cele 16 intrări ale centrului comercial și îi va verifică pe vizitatori dacă poartă mască de protecție sau dacă au febră. În lifturi și pe scările rulante au apărut marcaje astfel încât cei care le folosesc să fie în siguranță.

Sorin Scîntei: "Profit de această ocazie să invit factorii de decizie să vină să vadă ce am făcut și poate facem niște norme. Noi am investit și am gândit cam cum credem noi că ar trebui să fie în mall. Suntem deschiși pentru orice idei”.

În momentul de față în centrul comercial funcționează un hipermarket, două farmacii și 3 restaurante cu livrări. Asta înseamnă doar 3% din numărul total de comercianți așadar și pierderi de milioane de euro.