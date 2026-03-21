Autocarul, înmatriculat în Republica Moldova, se îndrepta spre București.

Zeci de echipaje de prim ajutor din Galați și Vaslui s-au mobilizat în sâmbătă dimineață, imediat după ora 4, între localitățile Priponești și Tutova, pe Drumul Național 24.

Autocarul s-a răsturnat într-o zonă de drum în aliniament, unde există o diferență de nivel de aproximativ doi metri între carosabil și câmpul din apropiere.

Autocarul, care plecase vineri seară din Chișinău și se îndrepta spre București, a părăsit șoseaua pe partea dreaptă. Mulți dintre pasageri urmau să ajungă la Aeroportul Internațional „Henri Coandă”.

Rebecca Popa, purtător de cuvânt ISU Galați: „În autocar se aflau 44 de cetățeni moldoveni, iar în urma impactului au rezultat 15 victime, dintre care o persoană decedată, iar alte 14 au fost rănite.”

Victimele au fost evaluate la fața locului și transportate către spitalele din Bârlad și Tecuci. Ulterior, doi tineri au fost aduși la Spitalul de Urgență din Galați pentru investigații amănunțite.

Cristina Crainiuc, medic UPU Spitalul de Urgență Galați: „Un bărbat și o femeie, cu vârste de 20 și 22 de ani, care prezentau numeroase contuzii. În urma investigațiilor, pacienta de 20 de ani a rămas internată la neurochirurgie.”

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Șoferul a susținut că a încercat să evite o mașină.

Eduard Popică, prefect de Vaslui: „Șoferul, la o primă declarație, a spus că i-a apărut în față, pe contrasens, o mașină, iar dorind să o evite, a tras dreapta de volan, pătrunzând în afara părții carosabile, răsturnându-se.”

Pasagerii care nu au avut nevoie de îngrijiri medicale au fost preluați de un alt autocar pentru a-și continua drumul spre capitală.