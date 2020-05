Cum puteți amâna plata chiriei, dacă ați fost afectați de criză. Ajutorul vine din partea statului

Criza v-a afectat veniturile? Puteți amâna plata chiriei.

Pentru primele trei luni de la declararea stării de urgență, statul va plăti în locul dumneavoastră, dar trebuie să-i returnați banii până la sfârșitul anului.

În plus, proprietarii care au fost rezonabili și au acceptat să micșoreze chiriile, beneficiază de facilități fiscale. Legea care prevedea toate aceste forme de sprijin a fost promulgată de președinte și are nevoie doar de norme de aplicare.

Anamaria este studentă la Brașov, dar a și lucrat, până nu demult, însă criza a lăsat-o fără job. Își face griji pentru plata chiriei, iar un ajutor din partea statului ar fi binevenit.

Anamaria, chiriașă: „Până la sfârșitul anului am timp să mă liniștesc, să îmi găsesc un loc de muncă și să dau toți banii înapoi pe care i-am primit de la stat.”

Oricine poate face o cerere către Direcția Fiscală, pentru ca statul să plătească în locul său chiria pentru cele două luni de stare de urgență și pentru luna următoare. Va trebui să returneze banii la Direcția Fiscală, în tranșe egale, până la sfârșitul anului. Altminteri, va fi executat silit.

Pentru a obține ajutor, chiriașul trebuie să demonstreze, prin orice fel de act justificativ, că se află în imposibilitatea de a plăti. Chiria lunară nu trebuie să depășească 2000 de lei.

Și companiile beneficiază de aceleași facilități. În cazul lor, chiria maximă care poate fi preluată de stat este de 10.000 de lei. Magda Horhat are mai multe magazine de lactate în Sibiu, și se plânge că proprietarii spațiilor comerciale nu au vrut în ruptul capului să-i micșoreze chiria.

Magda Horhat: „Avem magazine la care vânzările au scăzut și în proporție de 90%. Am făcut eforturi de susținere a costurilor pentru magazinele respective, atât cu chiria, cât cu utilitățile și cu personalul, pentru că nu dorim să renunțăm la colegi. Am făcut eforturi și noi am achitat chiriile în teremenele contractuale."

Proprietarii care s-au arătat mai înțelegători vor beneficia și ei de facilități: dacă și-au redus pretențiile cu cel puțin 30%, față de luna februarie, vor fi scutiți de plata impozitului pe venitul obținut din închiriere.

Experții imobiliari spun că oamenii s-au resemnat să plătească atât cât li s-a cerut, însă firmele au încercat să-și renegocieze chiria imediat ce starea de urgență le-a afectat activitatea.

Alexandru Muntean, expert imobiliar: „Undeva la 30% dintre persoanele fizice cărora noi le-am închiriat ca și agenție apartamentele, ne-au solicitat ajutorul, pe când cele juridice undeva la 80%. Am avut și cazuri fericite, să le spun așa, în care proprietarii au fost conștienți de ce se întâmplă, au fost realiști și au venit și ei cu renegociere directă către chiriași."

În acest moment, Ministerul de Finanțe are sarcina de a elabora normele de aplicare a legii.