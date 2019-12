Cel mai tânăr antreprenor din România, la doar 22 de ani. Vrea să curețe societatea de rău-platnici

E antreprenor încă de la 16 ani și nu e copil de bani gata. Edi Burghelia s-a apucat să facă curierat în Constanța după ce mama lui a câștigat o bicicletă la un concurs radio.

Pentru că era doar un puști furnizorii nu l-au tratat cu seriozitate. Pur și simplu nu îi plăteau serviciile, iar afacerea a eșuat. Așa i-a venit ideea să creeze o platformă online unde antreprenori din toată țară să posteze facturile neplătite pentru ca toată lumea să știe cine sunt rău-plătnicii. Scopul: etica în afaceri. A și găsit investitori pentru a dezvolta platforma dar și o echipă de profesioniști.

Credința lui Edi este că va deveni cel mai tare antreprenor al lumii și că va curăța mediul de afaceri de oportuniști și oameni de rea credință. În plus, îi îndrumă și pe studenții care vor să devină antreprenori cum să își dezvolte afacerile, să gândească la scară mare, dar mai ales să devină lideri.

De mai bine de șase ani constănțeanul Edi Burghelia este nedespărțit de bicicleta lui. Ea îi este cel mai bun prieten. Au făcut împreună mii de kilometri, iar în prezent pedalează în lumea antreprenorilor.

La doar 22 de ani Edi este cel mai tânăr antreprenor al anului 2019 din România. Are o afacere de succes, a atras deja investiții de peste 130 de mii de euro, coordonează o echipă de zece oameni, organizează conferințe pentru a-i motiva pe studenți să devină antreprenori și să dezvolte afaceri profitabile, a mobilizat mii de oameni să iasă în stradă să își ceară drepturile, își poartă singur de grijă și este și student în anul patru la Business Academy. Nu e băiat de bani gata și se mândrește că s-a născut într-o familie modestă în Constanța.

Eduard Burghelia: “Am afăcut o școală generală de catier, un liceu de cartier, chiar un liceu slab din Constanța.”

Alex Burghelia, fratele lui Edi: “Nu aș zice că a fost un elev strălucit, dar de regulă era concentrat pe a învăța din toate sursele care erau la îndemână, îi plăcea să vorbească cu lumea, să pună întrebări.”

Părinții au divorțat când Edi avea 13 ani, iar fratele lui 12.

Eduard Burghelia: “M-am întrebat cum e posibil să fie atât de multă iubire și acum să nu mai fie, nu se lega ceva în capul meu la 13 ani. Acum mai înțeleg așa puțin, nu am fost afectat, chiar cred că e un lucru pozitiv în viața mea, cred că mi-a oferit mai multă libertate.”

Așa se face că la doar 16 ani avea deja afacerea lui. Și-a făcut firmă de curierat și cu o bicicletă câștigată de mama lui în urma unui concurs la radio s-a apucat să livreze colete în Constanța.

George Farauanu: “Acum 4-5 ani când asta se întâmpla, nimeni nu i-a dat șanse în a reuși. Ei, uite că acum nu doar în București, în toată țară se livrează pe bicicletă mâncare, plicuri, pachete. El a venit prea devreme cu ideea.”

Un an mai târziu, Edi devine președintele Asociației Elevilor. În timpul mandatului său a obținut burse pentru elevii din Constanța, dând în judecată Primăria, manuale gratuite, reduceri pentru transportul în comun, muzee și a luptat pentru drepturile elevilor. Și nu a fost ușor. I-a făcut plângere penală la DNA lui Radu Mazăre, a fost în audiențe la Ministerul Educației, Prefectură, Consiliu Județean și a câștigat pentru asociație subvenții de aproape o jumătate de milion de euro.

Eduard Burghelia: “Constanța este, sau era, un oraș mort din punct de vedere civic. Cred că aveam vreo 17 ani în 2014, la alegerile prezidențiale. Împreună cu colegii mei și cu alți reprezentanți ai societății civile din Constanța am reușit să organizăm cel mai mare protest din Constanța de la Revoluție. Am strâns 6.000-7.000 de oameni, am mărșăluit prin oraș și acela a rămas în istorie ca fiind cel mai mare protest din istoria Constanței.”

În plus, a făcut voluntariat în mai multe acțiuni caritabile.

Eduard Burghelia: “Ce am realizat este că prin niște acțiuni caritabile ai un impact mare asupra unei persoane, dar pe termen foarte scurt. Pe de cealaltă parte, concentrându-te pe politici publice, reușești să ai un impact pe termen lung asupra mai multor oameni, eventual chiar intreaga societate, pentru că dacă ne gândim la educație, orice politică publică din educație afectează întreaga populație pe termen lung.”

Când a terminat liceul afacerea de curierat era pe butuci, pentru că o parte dintre clienți refuzau pur și simplu să îi plătească serviciile. Atunci i-a venit ideea să creeze o platformă online unde antreprenorii cinstiți puteau să publice facturile neîncasate, astfel încât toată lumea să afle care sunt firmele de care să se ferească în afaceri. Scopul: etica în afaceri.

Eduard Burghelia: “Și acum, pe lângă faptul că utilizatorii își înregistrează facturile neîncasate avem și multe alte date, de exemplu legăturile cu alte firme, datele financiare, ce dosare în instanță are o firmă, ce contracte publice are o firmă. Nu e o muncă de SRI, ce am făcut a fost să ne înțepăm în diverse surse de date care sunt publice, apoi valoarea nu stă în faptul că avem noi datele astea, ci cum le procesăm. Analizăm financiar toate firmele, oferim o notă de la 1 la 10 care e riscul de insolvență, astfel încât tu ca mic antreprenor să înțelegi care e riscul asociat cu un potențial client. Vindem pachete de acces în platformă, să vedem înainte de a încheia un contract câte firme a avut insolvență, datorii. Sunt toate firmele din România.”

Încă din primul an de facultate a început să strângă în jurul lui o echipă de programatori cu care să construiască afacerea. Și a reușit să convingă investitorii că merită să fie finanțat. Așa a obținut 130.000 de euro.

Iulian Cârciumaru: “A contat foarte mult el ca persoană și anume: l-am simțit un om foarte determinat, foarte motivat, foarte organizat, structurat, poate un pic ciudat pentru vârsta lui, dar extrem de important pentru un antreprenor. Cred că are mentalitatea potrivită pentru un antreprenor în egală măsură am simțit că e un om cu care se poate lucra.”

Ilinca Păun, CEO The Entrepreneurship Academy: “Are o forță, are încredere, o forță interioară care se transpune într-o încredere de sine și în abilitate, în a transmite mai departe un vis. Lumea lucrează cu el pentru că îi convinge că acest Confidas - businessul lui -, poate să fie un business de succes, că ajută. Are o misiune, businessul nu e doar o fabrică de bani, el nu e un antreprenor orientat către profit exclusiv, ci el vrea să curețe societatea de rău-platnici.”

În plus, Edi muncește foarte mult. De cele mai multe ori pleacă de la facultate aproape de miezul nopții.

Anca Dragu, profesoară: “Edi cu siguranță va fi foarte mult implicat în societate, este foarte interesat de politicile publice. Cum să nu îl urmezi? E deștept, e serios, te convinge, are argumente, știe despre ce vorbește, cred că e ușor să urmezi un asemenea om.”

Eduard Burghelia:

-În 2020, câți bani crezi că vei face tu cu această afacere?

-Eu aș spera că niciunul și îți zic de ce. Îmi doresc ca toate profiturile să fie reinvestite, când capitalizezi firma îți permiți să investești. Când investești crești. A fi lider înseamnă să fii urmat de oameni și să-i ajuți să devină ei mai buni. Ce vreau să spun prin asta? Dacă avem un coleg nou, atunci rolul meu că lider este să-l ajut să devină cel mai bun în rolul pe care l-a ocupat, dar nu numai asta, ci și în viața personală, să devină mai bun, să mă conectez cu el. Eu știu că vreau să ajung cel mai bun antreprenor din lume, asta vine la pachet cu foarte multe sacrificii și obiective mărețe.”

Iar la capitolul sacrificii intră foarte multe: nu iese în oraș cu prietenii, nu merge în vacanțe, nu are iubită. Nu se plânge și știe că are toată viața înainte să facă tot ce își dorește. Vrea să rămână în România și să-și dezvolte afacerea la nivel global.

Dar poate că cel mai important este că Edi organizează astfel de conferințe pentru a-i ajuta pe studenți să pună pe picioare o afacere și mai ales să devină la rândul lor lideri.