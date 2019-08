Cum îl scuză Fifor pe polițistul de la 112 care i-a spus Alexandrei să închidă telefonul

Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a vorbit joi despre măsurile pe care urmează să le ia, după tragedia din Caracal.

În acest context, el a precizat că se va produce integrarea dispecerizării în Bucureşti pentru a se reduce timpul de intervenţie.

Totodată, Mihai Fifor a precizat că operatorul care a preluat apelul Alexandrei Măceșanu, fata de 15 ani care a sunat la 112 pentru a raporta că a fost violată și răpită, avea trei apeluri în așteptare.

„O să treacă 112 la Ministerul Afacerilor Interne. Am spus altceva și repet ce am spus ieri: am vorbit despre integrarea dispecerizării. Chiar în dimineața asta am avut o discuție destul de îndelungată cu Raed Arafat. Am dat deja dispoziția necesară, se va emite un ordin care, ce va face: pentru București vom avea 112, vom aveam Ambulanța, SMURDUL, pompierii și, ce lipsea din această arhitectură, lipsea poliția. De ce, cum, de ce nu s-a reușit această integrare până în momentul de față, nu vreau să comentez. Cert este că prin ordinul meu, lucrul acesta se va petrece până pe data de 8 august. Adică va veni și Poliția, alături de structurile de care vă vorbeam, pentru a elimina orice fel de întârziere, orice fel de reacție întârziată”, a spus Fifor.

Ministrul interimar de Interne a vorbit și despre operatorul care a preluat apelul făcut de Alexandra, precizând că una dintre persoanele care sunase la 112 raportase un caz de violență domestică, existând „indicii că se poate petrece o crimă”.

„Un om care sună la 112 – ați văzut în cazul tragediei de la Caracal – face primul contact cu operatorul STS, care în 10, 15, 20, 30 de secunde face o redirecționare în speța apărută, către Poliție, către Ambulanță, către instituția care urmează să aibă prima intervenție.

Acolo a fost o problemă a faptului că nu erau pe-un loc. A durat până când s-a făcut legătura până când s-a făcut legătura cu dispecerul de la poliție. Dispecerul, la rândul lui, era unul singur – asta e o altă problemă. Avea trei apeluri simultane. A răspuns Alexandrei, a stat de vorbă – am văzut cu toții în ce manieră a stat de vorbă cu Alexandra -, timp în care erau alte două apeluri în așteptare. Unul dintre ele, de pildă, cu violență domestică unde aveau indicii că se poate petrece o crimă. Dacă erau cu toții pe-un loc, se putea lua o măsură mult mai rapidă.

Poate că dispecerul de la Poliție anunța în timp util intervenția și nu avem această sincopă. Vreau să fie pe un loc și STS și dispecerii. Adică în același loc. Asta înseamnă integrarea dispecerizării. Asta se va întâmpla în București, până pe 8 august.”

Întrebat despre raportul MAI privind intervenția de la Caracal, referitor la un refuz al Jandarmeriei de a-i ajuta pe Polițiști, ministrul Fifor a răspuns:

„Eu am avut o discuție cu împuternicitul la Jandarmi. Mi-a explicat despre ce e vorba. Am înțeles că s-a sunat în virtutea unei relații de prietenie către cei de la Craiova, însă omul acela a spus: „Domne, nu mă mai suna pe mine, că eu nu mai lucrez unde știai tu. Sună la colegii de la Olt, dacă ai nevoie de sprijinul jandarmilor. S-a clarificat chestiunea, s-a sunat la Jandarmi la Olt și a fost sprijin. Categoric, nu se lucrează așa. Să încercăm să nu mai stabilim vinovății. Asta face DIICOTUl. Noi, la rândul nostru, am început o anchetă internă. Eu o să am azi o discuție cu comandantul Jandarmilor, pentru a vedea ce s-a întâmplat.”

Întrebat despre imaginile de miercuri de la Caracal, unde cinci polițiști împing o poartă și trei polițiști sar un gard: „Dacă poliția intervine, de ce intervine. Dacă nu, de ce nu intervine. E o presiune uriașă pe lucrătorii Ministerului de Interne. Faptul că sunt persoane care au greșit. Faptul că sunt persoane care, poate prin modul defectuos în care și-au făcut datoria, au contribuit la ceea ce s-a întâmplat la Caracal... sunt lucruri pe care le-am recunoscut cu toții. Afirm cu tărie: cine a greșit, plătește fără niciun fel de rezerve. Pe partea cealaltă, MAI înseamnă și oameni foarte bine pregătiți, care își fac datoria. Tot ce am spus zilele acestea se va îndeplini.”

Ministrul de Interne a mai spus și că se va începe o analiză „foarte atentă” a activității fiecărui Inspectorat de Poliție.

„Ieri am discutat cu șefii Inspectoratelor. Am solicitat să ne întoarcem la echipe mixte în stradă: poliție și jandarmi, astfel încât cetățeanul să îi vadă pe colegi. Să arătăm că suntem la datorie. Pe de altă parte, avem măsuri legislative pe care le pregătim. Săptămâna viitoare ducem proiectul de lege privind persoanele dispărute. Sunt măsuri ferme pe care le luăm.”

Fifor a mai precizat că e nevoie de o „reformă profundă, o reformă de sistem” a Ministerului de Interne, însă a refuzat să vorbească despre activitatea predecesorilor săi.

„Chestorul Ioan Buda era la comandă la Poliția Română prin împuternicire. În momentul în care nu a mai fost pe poziție, s-a întors de unde plecase.”

„Noi le-am reproșat colegilor de la Olt că nu și-au informat superiorii la timp”, a mai explicat ministrul.

Întrebat câte echipaje lucreză în zonă pentru căutarea fetelor, el a spus că „MAI are o funcție de sprijin”, dar că ancheta e condusă de DIICOT.

Viorel Florescu, polițistul care a preluat apelul Alexandrei Măceșanu la 112, și-a explicat felul în care s-a comportat, la telefon, cu victima din Caracal, potrivit Mediafax.

„Timpul este limitat. În momentul în care apare un alt apel, noi trebuie să răspundem la acel apel în 9 secunde, cam atât ţine să luăm contact cu apelantul. (...) Avem un timp limitat, cu această presiune a timpului şi răspundem acelor cu care suntem în contact şi de a prelua celălalt apelant. pentru că nu cunoaştem ce urgenţă are acela”, a spus la un post TV Viorel Florescu, citat de Mediafax.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!