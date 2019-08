Prima reacție a polițistului de la 112 care i-a transmis Alexandrei să închidă telefonul

Viorel Florescu, polițistul care a preluat apelul Alexandrei Măceșanu la 112, și-a explicat felul în care s-a comportat, la telefon, cu victima din Caracal.

În acele momente, Alexandra era disperată și îi implora pe polițist și pe operatorul 112 să vină să o salveze.

Cu toate acestea, cei doi i-au vorbit pe un ton zeflemitor și au repezit-o.

De asemenea, deși Alexandra le-a spus că îi este foarte frică și că îi roagă să rămână cu ea la telefon, polițistul Viorel Florescu i-a transmis să închidă telefonul și că nu poate sta cu ea să vorbească, pentru că are și alte apeluri.

Explicațiile lui Viorel Florescu

„Timpul este limitat. În momentul în care apare un alt apel, noi trebuie să răspundem la acel apel în 9 secunde, cam atât ţine să luăm contact cu apelantul. (...) Avem un timp limitat, cu această presiune a timpului şi răspundem acelor cu care suntem în contact şi de a prelua celălalt apelant. pentru că nu cunoaştem ce urgenţă are acela”, a spus la un post TV Viorel Florescu, citat de Mediafax.

Polițistul susține, de asemenea, că nu a tratat superficial cazul Alexandrei.

„Apelul cu Alexandra a fost la 11.05, de la STS către mine, dispecer poliţie. (...) (Cei de la STS, n.r.) În stenogramă m-am uitat, au discutat destul de mult cu Alexandra. Ce vorbeam cu Alexandra, spunea în cască că a fost răpită şi violată. Eu am întrebat... Eu am zis: Aoleu, daţi-mi mai repede. (celor de la STS, n.r.). Apoi am discutat eu cu ea, am întrebat din nou dacă ştie unde se află, ce s-a întâmplat. E în stenogramă”.

„Era un caz deosebit, aşa l-am perceput. Din plânsul şi suspinele ei nu era ceva în genul: Hai, las-o, că nu e adevărat. Nu, era ceva foarte serios. (...) Am mai discutat puţin cu Alexandra, după care mi-au apărut apeluri. (...) Mulţi zic că am grăbit-o. Faptul că trebuie să iau şi alt apel, şi singur preiau apelurile, nu e nimeni lângă mine ca să preia şi eu să stau liniştit cu fata asta”, a mai spus Viorel Florescu.

Transcriptul convorbirilor dintre Alexandra Măceșanu și polițistul Viorel Florescu

Polițist (1): Alo

Op. 112 (2): Alo, poliția?

Polițist (1): Alo, a trecut pe lângă dig...

Op. 112 (2): A trecut pe lângă dig din ce am înțeles. De ieri e răpită, ăsta-i telefonul lui.

A.M.: Vă rog, veniți cât mai repede...

Polițist (1): Unde să venim domnișoară? Ia spuneți-ne ...

A.M.: Poftim?

Polițist (1): Unde, unde?

A.M.: Nu știu exact, Am trecut pe lângă dig, dar acum cred că sunt în Bold, că altundeva nu putea să fie...

Polițist (1): Unde, în? Unde sunteți?

A.M.: În Bold...

Polițist (1): În Bold? Aaa... În județul Olt?

A.M.: Da uitați, uitați, stați un pic... Am găsit o adresă, bld. Antonius Caracalla nr. 9, B1, D.A. ... (nu se înțelege)

Polițist (1): Acolo rămâneți! Rămâneți acolo. Antonius Caracalla nr. 9, da?

A.M.: Veniți repede că mi-e frică, vă rog, vă rog!

Op. 112 (2): Continuați adresa asta, s-ar părea că e bloc...

A.M.: Vă rog veniți repede că mi-e frică!...

Polițist (1): Ce bloc este acolo? Ați spus că e un bloc.

A.M.: Nu este bloc, este o casă, este o curte...

Polițist (1): O casă, bun, rămâneți acolo să vină un echipaj de poliție, bine?

Op. 112 (2) (ironic vorbind): E închisă ...

A.M.: Vă rog veniți repede că mi-e frică de el, m-a bătut ...

Polițist (1): (pe ton imperativ): Bine, bine, rămâneți acolo!

A.M.: Aici rămân că n-am cum să ies, vă rog veniți (strigăt disperat)

Polițist (1): Sunteți cu cineva? Sunteți singură? Cum ați ajuns?

A.M.: Nuuuu, sunt singură, sunt singură vă rog...

Polițist (1): Sunteți singură, am înțeles, rămâneți acolo!

A.M.: (aproape plângând): Îmi este frică...

Polițistul prin stație: Alo, mașina, Antonius Caracalla numărul 9, este o fată bătută și violată, da?

A.M.: (auzind conversația, începe să plângă) Vă rog veniți repede că mi-e frică, vă rog!

Polițist (1): Domnișoară închideți telefonul, veți fi contactată și vine poliția acolo, da?

A.M.: Vă rog, veniți repede!

Polițist (1) (sictirit): Da , bine, bine.

A.M.: Domnule, domnule, este o mașină mare în curte ....

Polițist (1) (ton ridicat): Bine, rămâneți la nr. 9 acolo, exact acolo!

Apel III - 25/07/2019, ora 11:12:36 a.m.

Op. 112 (1): Alo 112, ce urgență aveți?

A.M.: (ton disperat) Doamnă ați trimis pe cineva? Că cred că se întoarce și mi-e frică că mă bate ...

Op. 112 (1): Da, ai vorbit cu poliția, da?

A.M.: Da, cu dumneavoastră!

Op. 112 (1): Ce ți-a zis poliția?

A.M.: Mi-a zis că o să trimită un echipaj, da vă rog veniți mai repede!

Polițist (2): Alo?

Op. 112 (1): Poliția? A revenit fata.

Polițist (2): Da...doamnă, spuneți domnișoară!

A.M.: Vă rog ați trimis pe cineva aici?

Polițist (2) (pe ton iritat): Am trimis, rămâneți acolo că nu... în 2 minute n-are cum să zboare măi domnișoară. Stați acolo, da?

A.M.: (plângând disperat) Veniți vă rog, veniți, mi-e frică...

Polițist (2) (ton ironic, atitudine zeflemistă): Păi de cine vă este frică?? Alo, de cine vă este frică?

A.M.: (plângând) De el...m-a bătut...

Polițist (2): De el, cine este persoana?

A.M.: Îl cheamă Popescu Lucian Gabriel!

Polițist (2): Popescu Lucian. Și unde stă ăsta acolo?

A.M.: Am zis că Bold, Antonius Caracalla numărul 9 ...

Polițist (2): Acolo la numărul 9 stă Popescu ăsta Lucian?

A.M.: Nu știu, am găsit doar o carte de vizită și mă gândeam că poate e a lui.

Polițist (2): Păi cartea de vizită e a lui?

A.M.: Nu știu...

Polițist (2) (ton ironic): Aaa, nu știi nici asta! Bine, așteptați acum...așteptați acolo, va veni acum echipajul în două-trei minute, așteptați.

A.M.: Vă rog stați cu mine la telefon că îmi este frică...vă rog...

Polițist (2): Nu pot să stau în telefon domnișoară că avem și alte apeluri, rămâneți acolo că vine echipajul de poliție, negreșit va veni, da, două-trei minute, ce naiba? (pe fundal se aude plânsul Alexandrei)

A.M.: (plângând) Bine...

Polițist (2): Da? Stați liniștită, calmați-vă un pic, da?

A.M.: (plângând, disperată) Mi-e frică...!

Polițist (2): Încercați să vă calmați, păi...da? Calmați-vă și va veni echipajul, e pe drum...

A.M.: (disperată) Bine, vă rog....

Polițist (2): Lăsați telefonul liber, că dacă stăm în telefon de discuție, echipajul nu poate să vorbească cu dvs.

A.M.: (plângând) Bine, bine, da.

Polițist (2): Bine.