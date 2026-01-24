Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a scos la licitație implementarea sistemului denumit e-Sigur, un proiect de 82 de milioane de lei.

Cu ajutorul camerelor, se va putea stabili nu doar viteza instantanee, ci și cea medie cu care ați circulat pe un anumit tronson de drum.

Sistemul e-Sigur calculează viteza medie

Sistemul e-Sigur presupune montarea a 400 de radare cu cameră pe principalele drumuri naționale.

CNAIR are deja o listă preliminară a zonelor în care vor fi instalate. Cu ajutorul lor, sistemul va putea stabili viteza medie cu care ați circulat pe o porțiune de drum.

Corespondent PRO TV: „Să presupunem că o cameră va fi montată aici, la intrarea pe A3 dinspre Cristian spre Râșnov, iar alta la ieșirea de pe autostradă, adică la 6 km distanță. Pe acest tronson limita de viteză este de 130 km/h, iar drumul ar trebui să dureze 3 minute. Dacă șoferul ajunge la a doua cameră într-un timp mai scurt, înseamnă că a circulat cu o viteză mai mare decât limita admisă și va fi amendat.”

Potrivit reprezentanților CNAIR, prima cameră va identifica numărul mașinii, a doua – calculând viteza medie – va face fotografia care va dovedi abaterea și va arăta cine se afla la volan. Amenda va sosi acasă, însoțită de această dovadă.

Șofer: „S-ar diminua, cred, accidentele. Așa e în toate țările, în Olanda, în Germania și în Austria sunt.”

Șofer: „Să fie și prin oraș camere fixe, frumos, să vină amenda acasă.”

CNAIR a lansat licitația pentru implementarea sistemului, dar încă nu a fost obținută și finanțarea pentru achitarea contractului. Banii ar trebui să vină de la Uniunea Europeană, prin programul Transport.

Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR: „Mai este necesar să mai parcurgem niște pași pentru ca această finanțare să fie fără echivoc.”

Apoi, lucrările ar urma să dureze 22 de luni. Vecinii bulgari au implementat un sistem similar toamna trecută. Potrivit presei locale, în prima zi sistemul a detectat 1.500 de abateri de la lege.

