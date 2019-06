Cum au reuşit elevii români abandonaţi în Japonia să se întoarcă acasă

Aventura tinerilor abandonați în Japonia de organizatorul excursiei s-a încheiat cu bine. Toți s-au întors acasă, joi seară şi vineri.

Au mers singuri de la Osaka la Tokyo, unde au fost nevoiți să își caute cazare pentru o noapt și să se descurce cu puținii bani pe care îi mai aveau. Însoțitorul de grup nu a fost găsit până acum.

După ce şi-au îmbrăţişat părinţii şi prietenii care i-au aşteptat în aeroportul Henry Coandă, tinerii au povestit prin ce au trecut. Alexia, care are 18 ani, a încercat să fie ghid. Ca să ajungă de la Osaka la Tokyo, a cerut sfaturi de la japonezi. "Nu prea ştiau engleza, dar ne înţelegeam cât de cât prin semne, mai ales când am fost cu taxiul, ne vorbeau numai în japoneză. Ne ziceau pe unde o să o luăm, le era şi frică pentru că eram străini şi să nu ne simţim în vreun fel speriaţi. Eu am fost teoretic adultul, având 18 ani, dar au fost şi numai minori într-un taxi."

"Eram în cameră, noi ne trezisem mai târziu şi între timp cei mai mari din grupul nostru se organizaseră deja veniseră la hotelul nostru ca ei stăteau în altă parte şi am hotărât cum să facem să luăm trenul să ajungem în Tokyo”, spune una dintre fete.

Lăsaţi pe cont propriu, copiii au pornit singuri într-o întreagă aventură. Din Osaka au luat trenul până în Tokyo, oraş aflat la 500 de kilometri depărtare. Odată ajunşi în metropola japoneză au fost nevoiţi să-şi caute singuri şi cazare. Pentru transport şi o noapte la hotel, au plătit în plus 150 de euro.

Ca să iasă mai ieftin au stat şi câte 8 într-o cameră iar unii au dormit în dulapuri. Bilete de întoarcere erau luate, dar însoţitorul grupului dispăruse cu tot cu procurile necesare minorilor pentru călătoriile internaţionale.

"Am luat legătura cu cei de la Ambasada Japonei care ne-au ajutat foarte mult, ne-au dat mâncare şi apa. Am rezolvat cu biletele că erau mici probleme, fiind o rezervare de grup, făcută pe numele domnului Ghinoiu."

Niculae Ghinoiu este însoţitorul grupului. Tinerii spun că părea foarte stresat în urma unei discuţii purtate cu soţia sa, care coordona în acelaşi timp un grup de studenţi aflaţi în vacanţă în America. A dispărut imediat după aceea şi nu a fost găsit până astăzi.

În total, 76 de tineri au plecat în tabăra din Tokyo. Toţi au ajuns în siguranţă acasă.