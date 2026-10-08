Victimele ar fi fost convinse să le dea escrocilor peste 200.000 de lei.

Corespondent Știrile PRO TV: „Potrivit anchetatorilor, un bărbat în vârstă de 37 de ani și o femeie de 44 de ani, ambii din Cluj, au fost contactați de mai multe persoane care s-ar fi prezentat drept reprezentanți ai unei structuri de securitate și ai unei bănci. Indivizii au folosit funcții și calități fictive și i-au convins pe cei doi că au probleme cu banii și conturile lor. În cazul bărbatului, escrocii l-au păcălit că banii lui nu mai sunt în siguranță în cont. L-au convins să scoată tot ce avea în bancă și să predea economiile unui presupus lucrător la ANAF. În cazul femeii, care nu avea bani în cont, escrocii au aplicat o altă tehnică. I-au spus că cineva ar fi făcut un credit în numele ei. Și, ca să își securizeze contul, femeia trebuia să facă ea un credit. Victima s-a lăsat convinsă și a făcut un împrumut la bancă, iar apoi, și ea, s-a întâlnit cu același fals inspector ANAF ca să îi predea banii. Ca să întrețină misterul și pericolul, escrocii ar fi stabilit dinainte chiar un cod de verificare, care trebuia rostit în limba engleză în momentul întâlnirii de către victime. Nici chiar atunci când escrocul, care este cetățean străin, s-a întâlnit cu ei să le ia banii, în total peste 200.000 de lei, cei doi nu și-au dat seama că sunt păcăliți. După ce au dat banii, iar suspecții au dispărut, cele două victime și-au dat seama că au fost înșelate. Anchetatorii au început o anchetă și l-au identificat pe cel care ar fi ridicat banii. Este un tânăr de 18 ani, cetățean străin, care a fost arestat preventiv pentru complicitate la înșelăciune. Ancheta continuă pentru a-i identifica pe toți cei implicați.”