Cum arată locuințele la care se presupune că locuiesc moldovenii, ucrainenii și rușii cu acte românești obținute ilegal

Sindicatul Europol publică, joi seară, câteva fotografii de la adrese din judeţul Botoşani la care se presupune că ar locui persoanele din Moldova, Ucraina şi Rusia care au obținut documente româneşti în baza unor acte false. 

Sunt imobile dărăpănate, fără geamuri şi acoperişuri, între buruieni, fără a avea condiţii potrivite pentru locuit. Adresele au fost vizate de percheziţii în cadrul dosarului instrumentat de Parchetul General. Sindicaliştii anunţă că 96 de persoane urmează să fie citate pentru audieri.

Poliția face zeci de percheziții în județ

„Astăzi, colegii noştri din cadrul IGPF, împreună cu cei din cadrul ITPF Iaşi şi Sighetu Marmaţiei au descins la 73 de adrese din judeţul Botoşani, unde au fost efectuate percheziţii domiciliare. Aceştia continuă acţiunile pentru destructurarea unei reţele care ar fi sprijinit persoane din Moldova, Ucraina şi Rusia să obţină acte de identitate româneşti pe baza unor informaţii false. Reţeaua funcţiona cu ajutorul unor funcţionari publici din două servicii de evidenţă a populaţiei şi două primării”, au scris, joi seară, pe Facebook, reprezentanţii Sindicatului Europol, distribuind câteva fotografii cu imobile în care nu se poate locui.


Acestea sunt dărăpănate, nu au geamuri şi acoperişuri şi sunt în plin câmp, între buruieni.

„Din datele strânse în dosar reiese că, la mai multe adrese din judeţul Botoşani, au fost stabilite domicilii fictive pentru cetăţeni din fostul spaţiu sovietic, folosindu-se contracte de închiriere false sau modificate. Aceste documente ar fi fost întocmite cu sprijinul unor intermediari, permiţând luarea în spaţiu a unor persoane fără acordul real al proprietarilor. Pentru a obţine cărţi de identitate româneşti, aceştia ar fi apelat inclusiv la certificate de cetăţenie false sau falsificate, despre care există suspiciuni că ar fi fost emise de consulate româneşti din alte state”, au mai transmis sindicaliştii.

Ca şi Parchetul General, Sindicatul Europol relatează că, în paralel, au fost verificate 104 adrese din judeţ, unde figurează cu domiciliul persoane din Moldova, Ucraina şi Ruia.

Suspecții sunt chemați la audieri de anchetatori

„Scopul acestor controale este de a stabili dacă persoanele locuiesc efectiv la adresele declarate şi dacă informaţiile furnizate autorităţilor sunt corecte. Totodată, 96 de suspecţi urmează să fie citaţi pentru audieri”, anunţă sindicaliştii.

Parchetul General a anunţat, joi dimineaţă, că se fac 73 de percheziţii domiciliare la locuinţele unor persoane fizice din judeţul Botoşani. De asemenea, sunt verificate 104 adrese unde figurează cu domiciliu cetăţeni originari din Republica Moldova, Ucraina şi Federaţia Rusă.

Acţiunile au loc în continuarea activităţilor derulate pentru destructurarea unei reţele care furniza documente de identitate româneşti neconforme cu realitatea pentru persoane din Republica Moldova, Ucraina şi Federaţia Rusă şi în care, în 20 noiembrie 2024, au avut loc 90 de percheziţii la sediile unor instituţii publice şi locuinţele unor persoane fizice din judeţele Botoşani, Suceava şi municipiul Bucureşti, fiind vizate 94 de persoane.

