Femeia în vârstă de 49 de ani, care conduce o firmă, s-a adresat Poliţiei, după ce a constatat că zeci de mii de lei îi lipsesc din conturi, totul după o interacţiune online care a avut loc săptămâna trecută cu cineva care s-a recomandat ca fiind angajat al ANAF.

„Vineri, 13 martie 2026, o femeie din municipiul Alba Iulia, a fost contactată de un presupus reprezentant al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi, sub pretextul că societatea pe care aceasta o administrează are de recuperat o sumă achitată la sfârşitul anului 2025, a determinat-o, prin intermediul unei aplicaţii, să-i ofere acces la terminalul mobil şi laptop. Ulterior, răufăcătorii ar fi procedat la efectuarea unor operaţiuni financiare, în valoare totală de 86.630 de lei, din contul societăţii pe care femeia o administrează”, informează, marţi, oficialii Poliţiei judeţene Alba.

Instituţia anunţă că Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale au reuşit să recupereze integral prejudiciul. Ancheta însă continuă, fiind deschis dosar penal care vizează comiterea infracţiunilor de efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, înşelăciunea şi acces ilegal la un sistem informatic în vederea identificării autorilor.

Poliţia aminteşte că funcţionarii de la Fisc nu solicită niciodată plăţi urgente prin telefon sau prin mesaje şi recomandă persoanelor care sunt contactate în numele unor instituţii sau bănci să nu ofere niciodată date bancare şi să nu acceseze linkuri primite de la persoane necunoscute.