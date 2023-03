CTP, despre Oscaruri: E prea multă corectitudine politică. Everything Everywhere All At Once este un film “muncit” la montaj

Cristian Tudor Popescu, critic și istoric de film, consideră că ediția din acest an a Premiilor Oscar a dovedit că industria filmului de la Hollywood este dominată de corectitudinea politică. El a comentat, pentru Știrile PRO TV , premiile din acest an.

Cristian Tudor Popescu spune despre “Everything Everywhere All at Once” că este un film la al cărui montaj s-a muncit foarte mult, și că premiul pentru această categorie este binemeritat. De asemenea, el apreciază prestația actriței Michelle Yeoh, care are rolul principal în pelicula ce a câștigat șapte premii Oscar.

Cristian Tudor Popescu consideră, însă, că premiul pentru cel mai bun scenariu ar fi trebuit să revină filmului “The Banshees of Inisherin”, care este “cea mai originală poveste pe care am văzut-o, de ani de zile în cinema”.

Cristian Tudor Popescu: „Filmul 'The Fabelmans' al lui Steven Spielberg merita premiul pentru Regie. E ultimul lui film, nu va mai face altceva Spielberg. Și se simte asta nu numai pentru că el spune asta, ci se simte din film că e ultimul. ET, extraterestrul blând, se desparte de lumea asta acum, cu acest film. 'Cel mai bun actor în rol principal' – Brendan Fraser – în 'The Whale'. Din nou, corectitudinea politică. Ăsta este un film despre oamenii grași, obezi chiar. Obezitate morbidă. (....) Este un film de tipul 'Iubiți și câinii vagabonzi'. Scoateți 'câinii vagabonzi' și spuneți 'Iubiți și obezii singuratici'. Cam asta e filmul lui Aronofsky. Nu are nici scenariu, nici regie, e modest din toate punctele de vedere. (…) Obiecția super-corecților politic a fost 'de ce nu a fost jucat filmul de un obez autentic?'"

Despre „Nimic nou pe frontul de Vest”, Cristian Tudor Popescu spune că, “cu excepția îmbunătățirilor tehnice, nu aduce nimic nou față de cel din 1930 al lui Lewis Milestone. Niciunul din aceste filme nu se ridică la înălțimea cărții lui Erich Maria Remarque.”

Despre filmul “Women Talking”, care a primit Premiul pentru cel mai bun scenariu adaptat, C.T. Popescu spune că este un film feminist “despre niște femei care vorbesc, se luptă cu bărbații, care sunt răi, cu societatea care le marginalizează”, și care se înscrie în aceeași idee a corectitudinii politice.

Cristian Tudor Popescu: “Cea mai bună coloană sonoră – Top Gun. Bine că i-au dat numai atât. Dacă-i mai dădeau ceva, cred că mă lua durerea de cap. Cel puțin finalul acestui film este pentru persoane cu deficit mental. Nu se poate așa ceva. Ar trebui privit în regimul desenului animat. Acolo da, poate să vină Tom, să-l ia pe Jerry și să dea cu el de 14 ori de pământ, să-l întindă, să-l calce cu compresorul pe Donald rățoiul până devine plat, și după aceea se ridică și e bine mersi… La un moment dat am încetat să mai și râd. Eram fascinat până unde se poate merge…”

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 13-03-2023 20:10