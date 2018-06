CTP, despre rivala Simonei din finala Roland Garros: E o aroganță menită să destabilizeze adversara

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat pentru ProTV care sunt așteptările de la finala Roland Garros dintre Simona Halep și Sloane Stephens, de sâmbătă, de la ora 16.00.

Reporter: Ce aşteptări să avem de la finală?

CTP: Una singură. S-o vedem pe Simona jucând la fel, ce a jucat în meciul cu Mertens, cu Kerber, cu Muguruza. Nu trebuie să facă nimic în plus și nimic în minus. E vorba de acel echilibru între apărare şi atac. Acolo trebuie să trăiască Simona. Simona nu poate avea un joc pur ofensiv, atac după atac. Nu e bine nici să practice un joc defensiv. Ca să câştigi un grand slam, ca să fii foarte sus, nu ajunge doar defensivă.

Reporter: Darren Cahill e omul care a schimbat-o?

CTP: Darren Cahill e un element esenţial în toată evoluţia Simonei. Să nu uităm ce diferenţă este între Simona Halep 2018 din finala Roland Garro și Simona 2017, care pierdea la Ostapenko. De ce pierdea? Pentru că a lăsat jocul pe mâna adversarei. A aşteptat greşelile lui Ostapenko, s-a mulţumit să pună mingea în teren, şi asta a mers o vreme, după care lui Ostapenko a început să-i intre torpilele. Ce face deosebit acum? Să joace pe mâna ei. Nu mai lasă decizia adversarei. Am văzut asta şi în meciul cu Kerber, şi cu Muguruza. Tocmai asta a surprins-o pe Muguruza. Nu înţelegea pe cine are în faţă...Dacă rămâne în această stare de suprapunere perfectă cu sine, nu are importanţă cu cine joacă. Poate să joace şi cu Steffi Graf sau cu Navratilova care văd că-i dă sfaturi bune. Îi spune cam ce-i ziceam şi eu, că nu trebuie să-şi mai bazeze jocul pe greşeala adversarei. Trebuie să încerce ea să creeze. Starea Simonei din meciul cu Muguruza pe care o vreau prelungită şi în finală este de a nu aşteptată cadouri.

Reporter: Ce spuneţi de adversara Simonei din finală?

CTP: E o jucătoare foarte bună, fără discuţie, are nişte lovituri puternice, deosebite. E mai rafinată decât Muguruza. Mai dă un slice, mai pune o scurtă, jocul ei e mai variat. Văd că e şi arogantă. A comis cum se spune pe la noi o aroganţă spunând că ”Simona nu are niciun avantaj asupra mea. Dimpotrivă eu am un grand slam, ea nu are". E ca între boxerii profesionişti care îşi fac tot felul de declaraţii obraznice înainte de meci. E o declaraţie impertinentă, menită să destabilizeze adversara. Simona nu trebuie să o bage în seamă. O să vorbim după meci, ce cred eu că ar trebui să-i spună Simona după meci, să-i dea răspunsul. Nu mă pot abţine. Eu i-aş da răspunsul ăsta: "Da, ai dreptate ai un grand slam. Atât!".

Reporter: Toată lumea spune că Simona e foarte aproape de trofeu pentru că e bine pregătită mental.

CTP: Sigur. Tenisul ăsta jucat acum de Simona este brand, marca. Acesta (cu Muguruza) a fost meciul de legendă a tenisului. A intrat cu el în zona legendelor care sunt ţinute minte de oameni. Loviturile astea care ne-au încântat acum, le avea şi acum un an. Ea avea tot jocul ăsta la ea. De ce nu le-a făcut? Pentru că există o barieră, care nu-i dădea voie să dea drumul la braţ, la joc, să lovească mingea. Era prea zgârcită anul trecut cu punctele. A progresat la digerat greşeala şi la a-şi da voie. Anul trecut principala ei grijă a fost să nu greşesc, să nu mă fac de râs.

