Sloane Stephens, declarație arogantă înaintea finalei cu Simona Halep. Reacția lui Ilie Năstase

Sloane Stephens a făcut o afirmație neinspirată, înaintea finalei de la Roland Garros, în care o va întâlni pe Simona Halep, numărul 1 mondial, în urma căreia a fost catalogată drept arogantă.

Sloane Stephens crede că are mai multe șanse să câștige la Paris, pentru că ea are deja un trofeu de mare șlem, pe când Simona Halep nu a bifat niciu mare trofeu.

“Niciun avantaj pentru Halep pentru că eu am un titlu, iar ea nu are nicunul” ("No advantage on Halep cause to my title and none from her"), a declarat Sloane Stephens, care este numărul 10 mondial, potrivit Ubitennis.

În vârstă de 25 de ani, Sloane Stephens a câștigat trofeul la US Open, de anul trecut.

Simona Halep, 26 de ani, este în cea de-a patra prezenţă într-o finală de mare șlem.

Ilie Năstase a comentat declaraţia americancei.

"Faptul că Sloane Stephens are un titlu nu contează. Ăla este acolo şi trebuie să uiţi de el când joci. Este o declaraţie pripită din partea ei, lăudându-se cu aşa ceva. Poate că a spus-o de frică. Eu am vorbit cu Simona şi i-am spus că mă enervam când pierdeam. Ea se enervează când câştigă. I-am transmis că cel mai bine este să-şi lase adversara să se enerveze", a punctat Ilie Năstase, la Pro-X.

