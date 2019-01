CTP: Ce a pierdut PSD și ce au câștigat cei de la Bruxelles, după evenimentul de la Ateneu

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a analizat discursurile susținute de oficialii români și cei europeni, la ceremonia de preluare a președinției Consiliului European de către România, care a avut loc joi seara la Ateneu.

Astfel, jurnalistul a precizat că momentul a fost unul foarte important, întrucât le permite românilor să vadă cu adevărat cum arată liderii de la Bruxelles și manifestul sincer de care dau dovadă aceștia în raport cu România, în contrast cu discursul antieuropean al liderilor PSD-ALDE.

Jurnalistul a explicat și semnificația pe care momentul „Dacia 1300” evocat de Tusk îl are pentru românii de rând, subliniind că prin acesta „Europa a intrat în România”, deși liderii de la guvernare încearcă de doi ani„ să scoată România din Europa.”

Reporter: „Cum vi s-a părut momentul?”

Cristian Tudor Popescu: „Aseară a fost un moment cu adevărat important, pentru că românii au putut să vadă cum arată statul paralel cu sediul la Bruxelles. Șefii UE ne-au fost prezentați de către dl. Dragnea, dl. Tăriceanu și compania, ca fiind niște neocolonialiști aroganți, care tratează cu dispreți pe români, care, ca niște „bampiri” ne sug sângele pe toate căile, vor să ne ia pământurile, fabricile, banii și care vor veni la București să ne dea ordine. Asta e imaginea pe care ne-au pregătit-o, vreme de doi ani, cu o încăpățânare, cu o tenacitate dementă, această coaliție PSD-ALDE.

Și acum am putut, în sfârșit, să vedem cum arată dușmanii poporului român – și am văzut. Am văzut niște oameni care veniseră să ne câștige bunăvoința. Sigur că, ce am văzut aseară (n.r – joi seară) a fost o campanie de șarm. Un algoritm de seducție, pentru că, în acest moment, Uniunea Europeană are nevoie de România. Dar pentru asta, acești oameni s-au pregătit, s-au documentat. Discursurile lor n-au fost – ar fi putut să fie niște alocuțiuni plate, uscate, în limba de lemn europeană, că există și așa ceva. Am auzit-o și aseară la vorbitorii români, culmea.

Să începem cu momentul de film, emblematic al serii, după ce dl. Tăriceanu - ce s-a gândit el: cum să mă dau european și-n același timp să-mi mențin discursul cu statul paralel, cu care încerc să prostesc oamenii de atâta vreme. Și a ales soluția să vorbească despre statul paralel în engleză. La primele cuvinte în românește, pentru că discursul lui Tusk a fost după discursul lui Tăriceanu, a apărut în toată splendoarea lui ridicolul acestui domn.

Tusk a vorbit românește, după ce se „efortase” Tăriceanu să le vorbească în engleză. De astfel, n-au vorbit în engleză nici ceilalți, Jucker și Tajani au vorbit în franceză. Și s-a găsit domnul Tăriceanu să ne arate unde era europeanul.

Firește că oamenii aceștia s-au preocupat, că și-au ales citatele, arată o familiaritate cu România. Pentru că nu le-au aruncat la întâmplare în discurs. Au avut o noimă – au vorbit despre Cioran, despre Eliade, despre Nichita Stănescu, apoi cu menționarea sportivilor. Donald Tusk s-a dus, cu Dacia aia 1300 a lui, până în cele mai îndepărtate sate din România. Chiar cei care nu s-au uitat la televizor comentează la bufetul sătesc acum că „șeful ăla mare de la Bruxelles a avut Dacie 1300.” De asemenea, cele patru penalty-uri apărate de Duckadam, luate ca exemplu pentru apărarea statului de drept.

Splendid! Un discus inteligent, amuzant, viu, calm. Nici Juncker, nici Tusk, nici Tajani nu s-au adresat în primul rând sălii – o sală românească, cu infractori, cu escroci, cu impostori prezenți pe acolo. Nu! Aceste discursuri au fost adresate românilor, tuturor celor care se uitau la televizor și, după părerea mea, și-au atins scopul. Oamenii au putut să vadă că Uniunea Europeană e dușmanul românilor. Nu cred că există român de bun simț care să nu-și dea seama ce ni s-a servit timp de doi ani de către ai noștri. Au văzut că, în mod clar, au nevoie de noi, ne respectă, vor să ne câștige bunăvoința. În situația dificilă a Uniunii acum, în momentele foarte dure care urmează, în toate astea ei, fără aroganță, ne-au spus: „Avem nevoie de dvs. Sunteți foarte importanți pentru Europa în acest moment.” Eu să știți că m-am simțit mândru că sunt român.”

Reporter: „Românii noștri cui i s-au adresat?”

Cristian Tudor Popescu: „Doamna Dăncilă i s-a adresat domnului Dragnea, sperând să nu-l deranjeze prea mult din luna de miere. Săraca! Am văzut cum se străduia. A luat-o cu Constituția României, încercând să o suprapună Uniunii Europene. Asta a fost metoda prin care, să zicem că „ne dăm europeni, dar în același timp suntem și independentiști.” A tot marșat pe ideea asta cu Constituția.

Apoi, în discursul de astăzi (n.r – vineri), Dăncilă a spus că, pentru a nu avea curente antieuropene în România trebuie ca UE să dea niște mesaje pe placul cetățenilor din România.

Ambele sunt niște marje de manevră pe care Dăncilă le lasă, pe placul dl. Dragnea, pentru viitoare ticăloșii, care se vor face de persoanele pregătite în acest sens: Tudorel Toader, Teodorovici, Iordache. N-aveau ce face în situația asta. Dl. Iordache și alții să pară cât de cât civilizați. Cum poate dl. Iordache să deschidă gura după ce a deschis degetele în Parlament. Cum poate? Ce înseamnă să ai tupeu.

Dl. Iohannis a avut un discurs corect, standard. A fost discursul cel mai lemnos de tip Bruxelles: a folosit toate expresiile consacrate, nu a riscat nimic. Nu a avut niciun fel de referire – în niciun caz atât de puternică precum Juncker și Tusk – la statul de drept. A rămas protocolar.Iar Tăriceanu, Iordache și Dăncilă au încercat să se scoată la vopsea, păstrând posibilități în continuare pentru acțiuni flagrant împotriva MCV, împotriva rezoluției Parlamentului European, împotriva a ceea ce cer acești oameni de la Bruxelles.”

Reporter: „Am văzut în lojă pe Adrian Năstase, pe fiul doamnei Dăncilă, pe Adrian Severin.”

Cristian Tudor Popescu: „Interesant. Cine l-a invitat pe Adrian Severin? Cine și în ce calitate? În calitatea de pușcăriaș eliberat condiționat a fost invitat? Domnul Năstase a fost premier al României atunci când România intra în UE, a fost un personaj în intersecția României cu Europa. Nu mi s-a părut incorectă invitarea lui Adrian Năstase.

Dar domnul Severin a fost condamnat pentru ce a făcut la Bruxelles, a fost condamnat pentru mită, pentru trafic de influență la Bruxelles. Cum poți să îl inviți acolo? Domnul acesta își vede un rol și îl văd și alții, în discursul ăsta cu statul paralel, cu noua securitate, cu corupția generalizată. Trebuie să fie recuperat.”

Reporter: „Mă întreb dacă întregul tablou de aseară poate fi perceput ca un meci de fotbal.”

CTP: „E o imagine sugestivă, e puternică, dar eu mi-aș dori foarte mult să nu fie așa. Să nu fie interpretat ca un meci de fotbal: Naționala României cu Europa. Tocmai asta au spus toată seara: nu e un meci între România și Europa, în niciun caz! Nu vrem o confruntare, pentru că românilor li se spune de doi ani că ne aflăm într-o permanentă confruntare cu Bruxelles-ul.

Precedenta vorbire a doamnei Dăncilă, care a fost mult mai înțepată decât talașul pe care l-a mestecat două zile, când s-a dus atunci la Parlamentul European și i-a sictirit pe parlamentarii europeni spunând că n-a venit să dea socoteală, tocmai asta nu au dorit să se continue în capul românilor: ideea de confruntare. Au venit liderii de la Bruxelles și ne-au spus că suntem împreună, într-o singură echipă. „Nu putem să avem un meci, pentru că suntem într-o singură echipă”, asta ne-au spus aseară.

Tot timpul acest mecanism de adversitate. Noi am intrat acolo ca să ne batem cu UE, idee absolut incalificabilă. Și tocmai cu această idee care a fost accentuată în mod iresponsabil cu interes electoral și politic s-au bătut cei trei cavaleri de la Bruxelles și, după părerea mea, au câștigat o bătălie importantă în ochii românilor.”

Reporter: „Dl. Tusk a citat din Nichita Stănescu.”

CTP: „Nu a citit-o foarte bine ca intonație. Dânsul a citit-o cu posibilitățile de limbă română pe care le are. Dar important e că oamenii care i-au pregătit discursul lui Tusk au căutat: au căutat în poeții români, în Nichita Stănescu, să găsescă o strofă care să se potrivească cu acest moment. Și asta nu se poate face pe Google. Asta arată un anumit nivel de cunoaștere culturală a țării și au ales foarte bine.

Efortul acestor oameni din echipa lui Tusk, făcut la cererea lui, cred că e cel mai important pentru noi, pentru români. I-a preocupat și pentru ce: pentru că a încercat să comunice cu noi în chip uman, în chip prietenesc, și să ne spună că nu suntem niște monștri. Intenția contează.”

Reporter: „Ce v-a plăcut cel mai mult din tabloul de aseară? Toți au avut cel puțin o frază în română.”

CTP: „Să vă spun un gând: auzindu-i că s-au străduit să vorbească românește, m-am gândit că între cei din sală, și chiar între vorbitorii români sunt atâția care nu au făcut niciodată acest efort. Acești străini s-au chinuit să vorbească românește. Acei români, aflați în funcții înalte și care se pretind cei mai mari patrioți, nu au făcut acest efort de a învăța să vorbească românește. Continuă să greșească, continuă să facă niște erori de limbă grotești și nu își îmbunătățesc româna câtuși de puțin. Ăsta a fost gândul care m-a bântuit toată seara. Unii vorbesc românește mai prost decât vietnamezii care vin să muncească pe-aici.

Până acum, cei de la Bruxelles au fost văzuți ca niște extratereștri: ei sunt departe și dau ordine, fără să știe ce se întâmplă cu adevărat aici. Această Dacie 1.300 menționată de Tusk a făcut un fel de scurtcircuit. Dacia 1300 e simbolul României, poate cel mai puternic: mașina cu care am trăit cu toții 50 de ani. Europa a intrat în România cu zicerea asta a lui Donald Tusk. Pesediștii și ALDE se chinuie să scoată România din Europa de doi ani și Donald Tusk a băgat Europa în România cu această zicere despre Dacia 1300 și despre Duster. „Uite, suntem cu toții aici. Nu voi de la Bruxelles și noi aici.” A arătat că Europa este în România.”

România a preluat oficial joi președinția Consiliului Uniunii Europene, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Ateneu. Președintele Consiliului European, Donald Tusuk, a impresionat prin discursul în limba română presărat cu referințe la cultura poporului român. Și Jean-Claude Juncker și Antonio Tajani au vorbit despre parcursul european al țării, despre necesitatea ca România să adere la spațiul Schengen. Șeful PSD, Liviu Dragnea, a fost marele absent al serii.

