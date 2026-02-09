Medicii sunt prea puțini, iar managerii recunosc că lipsesc specialiști și la cardiologie, radiologie sau ATI. Ministerul Sănătății ia în calcul reducerea orelor de gardă pentru anumite specialități.

La Spitalul Județean din Ploiești, garda de neurologie este rară. Cele mai multe cazuri acute, cu AVC de exemplu, sunt trimise la Târgoviște, ceea ce înseamnă timp pierdut pentru pacienți. Au fost scoase la concurs 5 posturi, dar nu există niciun candidat. Unii doctori cer acum 450 de lei pe ora de gardă.

Sebastian Toma, manager SJU Ploiești: „Nu avem cum să susținem asemenea sume. Toți medicii spitalului primesc, de aproximativ 5 luni de zile, stimulent până la 2.500 de lei net la efectuarea a 5 gărzi lunare. Pe lângă asta, cei de la CJ au oferit locuințe de serviciu pentru tineri, le-au și mobilat.”

Și la Târgoviște, gărzile de neurologie sunt asigurate cu greu, cu plăți suplimentare negociate pe gardă sau pe oră.

Lipsă de medici și în alte județe

Nu sunt neurolgi suficienți nici în Ialomița, Călărași, Giurgiu, Argeș sau Teleorman. Foarte mulți pacienți cu probleme neurologice ajung în Capitală, unde locurile sunt limitate.

După programul normal de 7 ore, medicii intră direct în gardă și mai rămân în spital încă 17 ore. De multe ori, dimineața nu pleacă acasă, pentru că trebuie să continue munca, ajungând să stea la serviciu peste 30 de ore. O gardă pe lună este obligatorie, iar plata pentru orele de gardă se face la nivelul salariului din 2018.

Corespondent Știrile PRO TV: „De exemplu, pentru o gardă în spital, un medic primar neurolog primește între 700 și 800 de lei. Într-un cabinet privat poate încasa cel puțin 250 de lei pentru o consultație. Dacă în 4 ore vede 8 pacienți, poate pleca acasă cu 2.000 de lei, bani câștigați fără a munci noaptea și în stresul unui spital de urgență.”

Presiunea uriașă de la camera de gardă

Prof. dr. Cristina Tiu, șefa clinicii Neurologie SUUB: „Nu sunt suficienți oameni, încărcătura este foarte mare și presiunea la camera de gardă este mare și atunci nu este atractiv să mai lucrezi într-un spital. În momentul în care tu ești atât de expus, banii pe care îi primești îi poți câștiga cu ușurință în regim ambulator, dormind în patul tău, la tine acasă, balanța e dezechilibrată.”

Ministerul Sănătății spune că vor fi organizate gărzi de 12 ore în unele secții și vor fi definite 3 tipuri de gărzi: de monitorizare, la domiciliu și garda de urgență. Plata se va face în funcție de nivelul spitalului și de performanță. Schimbările ar trebui să fie gata în cel mult 2 luni.