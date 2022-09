Cristian Rada, acționarul principal al companiei Blue Air: „Regretăm nespus și ne cerem scuze pentru disconfortul creat”

Cristian Rada, CEO și acționar principal Blue Air: „Suntem în cadrul Consiliului de Administrație al societății și am primit și noi această informație că poprirea a fost ridicată, urmează să analizăm în această nouă paradigmă cursul viitor al societății Blue Air și aș vrea să fac o mențiune. Aici s-a oprit pe loc o companie din România și să ne aducem puțin aminte de momentul pandemiei în care toate avioanele au fost la sol, repornirea unei asemenea companii nu se face prin aprinderea unui buton ca la lumină. Ne amintim cât de greu și de costisitor s-a reușit aprinderea după pandemie. În momentul de față, noi trebuie să facem o evaluare foarte foarte atentă a tuturor zborurilor pe care le reluăm și să vedem exact capacitatea și posibilitatea de a le opera în timp imediat. În momentul de față, credibilitatea Blue Air în fața partenerilor a fost puternic afectată de această situație și negociem cu ei condițiile în care să reluăm activitatea. Ne așteptăm să reluăm zborul, asta cu siguranță, și probabil în cursul nopții vom detalia care este magnitutidnea și cuantumul la care vom relua, iar mâine vom veni cu informații precise. Trebuie să înțelegem întâi și întâi unde sunt pasagerii noștri, ce s-a întâmplat cu ei, mulți dintre probabil că și-au luat măsuri alternative de călătorie. Încă suntem într-un assesement foarte minuțios, nu prevedem că vom putea să ne întoarcem la magnitudinea zborurilor pe care le-am avut înainte de această situație nefericită. Vă dați seama că regretăm nespus și ne cerem scuze pentru disconfortul creat și pentru tulburarea planurilor lor și am să reiau aici același lucru pe care l-am mai reiterat deja. Pentru noi vara a fost, am avut un program foarte încărcat, a fost o vară grea din punct de vedere operațional datorită restricțiilor de infrastructura pe care le-am văzut în toată Europa și noi ne-am străduit și am și reușit să fim cei care, hai să spunem, să tulburăm cât mai puțin călătoriile românilor. Din nou, nu a fost o chestie pe care noi ne-am propus-o sau ne-am programat-o, a fost un eveniment total neprevăzut și din acest motiv nu putem decât să le cerem scuze și să încercăm să le dovedim în cursul viitor, prin serviciile pe care le vom oferi, că merităm în continuare încrederea lor”, a declarat Cristian Rada, CEO și acționarul principal al companiei Blue Air.

Ce spune Cristian Rada despre returnarea banilor pe bilete.

Cristian Rada, CEO și acționarul principal al companiei Blue Air: „Din nefericire, în acest moment este imposibil acest lucru”.

Istoria companiei aeriene Blue Air



Blue Air a fost înființată în 2004. Avea 35 de angajați, o aeronavă, iar acționarul majoritar era Romstrade, o companie deținută de omul de afaceri Nelu Iordache.

Problemele Blue Air au început în decembrie 2012 atunci când intră în insolvență după ce Nelu Iordache este reținut de procurorii anticorupție. Era acuzat de DNA că a încasat de la CNADNR șase milioane de euro pe care trebuia să îi folosească la construirea autostrăzii Arad - Nădlac. Banii ar fi ajuns, însă la Blue Air, unde ar fi fost folosiți la cumpărarea de aeronave.

Interviul integral cu CEO și acționarul principal al companiei Blue Air, Cristian Rada, îl puteți regăsi în VIDEO de mai sus.





Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: 07-09-2022 19:34