În urmă cu o zi, Curtea de Apel Târgu Mureş a menţinut definitiv şi decizia de emitere a mandatului de arestare preventivă pentru 30 de zile în dosarul în care acesta este cercetat pentru trafic de droguri de mare risc.

"La data de 5.06.2026 la secţia penală a Tribunalului Mureş a fost înregistrată contestaţia împotriva încheierii penale a Judecătoriei Târgu Mureş din data de 4.06.2026, prin care s-a dispus măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile a unei persoane de sex masculin, cercetate sub aspectul săvârşirii unor infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale (...). La data de 11.06.2026, în temeiul art. 4251 alin.7 punct 1 lit. b Cod Procedură Penală, raportat la art.204 Cod Procedură Penală, instanţa a respins ca nefondată contestaţia formulată de inculpat împotriva încheierii penale a Judecătoriei Târgu Mureş din data de 4.06.2026, prin care s-a dispus măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile, menţinând ca legală şi temeinică încheierea atacată. Hotărârea Tribunalului este definitivă", a informat, joi, Tribunalul Mureş, într-un comunicat de presă.

Miercuri, Curtea de Apel Târgu Mureş a respins contestaţia formulată de Cristian Pomohaci împotriva mandatului de arestare preventivă emis de Tribunalul Mureş, în dosarul în care acesta este cercetat pentru trafic de droguri de mare risc.

Cele două dosare,de infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale şi de trafic de droguri de mare risc, au fost deschise în urma percheziţiilor efectuate la două dintre locuinţele cântăreţului, în urmă cu o săptămână, ocazie cu care a fost găsită o cantitate de 20 de grame de drog de mare risc (3 CMC), precum şi suma de aproape 2 milioane de euro, în diferite valute.

Cristian Pomohaci avea în casă aproape 2 milioane de euro

Bărbatul de 57 de ani este cercetat pentru viol asupra unui minor și agresiune sexuală. La percheziții, anchetatorii au găsit în apartamentele preotului sume mari de bani, în diferite valute, cu o valoare totală estimată la aproximativ 2 milioane de euro.

Pomohaci a fost reprezentat de avocații săi, care spun că adevărul va ieși la iveală.

Cosmin Buta, avocat: „Vorbim de infracțiuni de viol sau agresiune sexuală denunțate de un martor amenințat, ceea ce este extrem de nespecific. Un martor chipurile amenințat de părintele catalogat ca o persoană periculoasă. Nu sunt probe, sunt simple declarații. Așa poate să vină oricine să spună orice”.

Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că Pomohaci ar fi profitat de starea de vulnerabilitate a unor persoane minore, de sex masculin, cu care ar fi întreținut raporturi sexuale, în schimbul unor sume de bani și alte beneficii materiale.

George Dura, avocat: „Există trei persoane vătămate acuzațiile sunt foarte vagi. Una dintre persoane susține că în timp ce dormea ar simțit o mână pe coapsă”.

Un tânăr în vârstă de 36 de ani care susține că a lucrat până anul trecut pentru Pomohaci în localitatea Moșuni a spus că a dat declarații la poliție în legătură cu felul în care fostul preot se poartă atât cu băieții cât și cu tinerii care muncesc la asociația acestuia. El susține că Pomohaci ar fi făcut gesturi nepotrivite și deseori avansuri atât celor majori, cât și minorilor.

Martor: „Sunt mulți copii, este un băiat dar nu stiu dacă o să aibă curaj să iasă public, că părintele l-a ajutat mult, i-a dat mașină, l-a dus prin America, Dubai și băiatul a acceptat. El o să fie chemat la poliție ca să recunoască”.

La ieșirea din sala de judecată, Pomohaci a fost întâmpinat de susținători. Unul dintre ei ar fi împins o altă persoană.

Cristian Pomohaci a mai fost cercetat penal pentru act sexual cu un minor, în 2017, însă dosarul a fost clasat.

La acea vreme, Pomohaci a fost exclus din rândurile preoțimii. În 2022 a cumpărat un restaurant în altă comună și i-a schimbat destinația.

Toth Sandor, primar Miercurea Nirajului: „Nu mai este activ în mosuni s-a mutat în comuna Ernei după ce a cumpărat un imobil. Din restaurant l-a transformat în așa-zisa biserică și acolo își face activitatea”.

Anchetatorii au descins în două apartamente care i-ar aparține fostului preot, aflate în centrul orașului Târgu Mureș. Ar fi găsit mai multe sume de bani, în diferite valute, a căror valoare totală este estimată la aproximativ 2 milioane de euro.