Covid-19 face prăpăd în România. Numărul persoanelor care cer intervenția ambulanțelor a crescut alarmant

În condițiile în care numărul infectărilor cu SARS CoV 2 crește accelerat, sute de oameni sună după ambulanță și cer ajutor.

Numai în Argeș, numărul solicitărilor de acest tip s-a dublat, față de acum două săptămâni. Într-o singură zi, aproape 500 de persoane au apelat 112.

Peste 70% dintre cazuri sunt ale unor persoane suspecte de Covid. Nici în Argeș, nici județele limitrofe nu mai este niciun loc liber la ATI.

Dacă în urma cu două săptămâni numărul celor care sunau la 112 să solicite o ambulanță nu depășea 200 în 24 de ore, duminică a fost înregistrat un vârf de aproape 500 de apeluri.

Dr. Luminița Paul, director SAJ Argeș: "70% erau pentru cazuri de Covid, testări și alte cazuri în care starea s-a agravat și a necesitat transportul la spital a pacientului respectiv, restul erau de alta patologie".

Medicii din gărzile de la ambulanță abia dacă apucă să-și dea combinezoanele jos de pe ei ca să meargă la decontaminare într-o tură.

Cazurile celor infectați sunt din ce în ce mai multe, mai grave și la vârste din ce în ce mai scăzute.

Dr. Monica Neagu, SAJ Argeș: "Până acum am stat echipată permanent, am fost la șase familii, unde am găsit la fiecare familie câte doi pacienți Covid pozitivi, /dintre care unul a mers la spital, în vârstă de 33 de ani. Toți pacienții erau nevaccinati, i-am găsit chiar cu o saturație, unul dintre ei 82%".

Reporter: "Ați mai întâlnit și persoane care nici acum, pozitive, nu credeau că exista boala?".

Dr. Monica Neagu, SAJ Argeș: "Nici acum nu sunt convinși, consideră că e o răceală".

La Spitalul Județean din Pitești, porțile abia dacă stau închise. Vin neîncetat ambulanțe, care aduc pacienți infectați, unii în stare gravă.

Dr. Luminița Galbenu, șef secție ATI Spitalul Județean de Urgență Pitești: "În ultimele trei săptămâni nu a existat niciun pat liber, tot timpul am avut pacienți Covid pozitiv în stare foarte gravă, ventilați non invaziv în UPU, în măsură în care am putut am încercat să îi admitem cât mai repede în ATI. Predomină pacienții nevaccinați".

Reporter: "Regretă că nu s-au vaccinat?".

Dr. Luminița Galbenu, șef secție ATI Spitalul Județean de Urgență Pitești: "Starea pacienților noștri este foarte gravă, mai greu colaboram. Cei cu care putem discuta, da, într-adevăr, regretă, dar din păcate este prea târziu".

În secția ATI de la Spitalul de Urgență din Pitești toate cele 15 paturi sunt ocupate permanent.

Iar la Brașov, pacienții pentru care nu au mai avut loc la terapie intensivă au fost trimiși fie la Iași, fie la Satu Mare.