Coșmar pentru locatarii unui bloc din Constanța. Furtunile din ultimul timp i-au prins în mijlocul lucrărilor de reabilitare

Terasa clădirii a fost decopertată în urmă cu două luni, iar constructorul nu ar fi luat măsuri pentru ca apa să nu ajungă în case. În timp ce locatarii sunt disperați, primăria dă asigurări că nu vor rămâne cu pagubele, deloc de ignorat.

Locatar: „Uite și aici se umflă. Ne-au distrus toată casa”.

Locatar: „Ia uite cum curge! Vai câtă apă curge!”

Coșmar pentru oamenii care locuiesc într-un bloc din Galați aflat în plin proces de reabilitare termică. Demersurile au început în 2018, însă licitația a fost câștigată abia anul trecut, iar startul lucrărilor s-a dat în această vară. Problemele au apărut odată cu decopertarea clădirii și ploile din ultima vreme.

Locatară: „M-am dus și am dat apa de pe bloc cu mătura, eu la 67 de ani. Aseară nu am mai putut că au pus plăci”.

Oamenii disperați încearcă în fel și chip să limiteze stricăciunile.

Locatară: „De dormit nu, nu s-a putut, la fiecare 2 ore am golit gălețile. Curgea ca la robinet. Toate camerele sunt afectate”.

Locatară: „La 3 dimineața strângeam apa. Nu am asigurare. Ni se promite că o să ne despăgubească. Probabil că or să vină să facă, dar n-o să-mi mute mobila, n-o să vadă că mi-a curs pe calculator”.

Locatarii dau vina pe constructor

Cele mai afectate sunt apartamentele de la ultimele etaje. Vinovat ar fi constructorul, care nu ar fi luat masuri pentru a preveni inundarea locuințelor.

Petrica Pațilea, purtătorul de cuvânt al Primăriei Galați: „Situația este cunoscută la nivelul Primăriei, s-au făcut constatările la fața locului și s-au transmis notificări către constructor. Acesta a dat asigurări că vă face reparațiile necesare în apartamentele care au fost afectate imediat ce vă termina lucrarea la terasă”.

Dacă firma nu se vă ocupa de reparații, primăria vă apela la garanția depusă în momentul organizării licitației. Proiectul, cu o valoare totală de zece milioane de lei, este finanțat din fonduri europene.

