Coronavirus România, LIVE UPDATE 11 iunie. 1360 de decese și 20.945 de persoane infectate

Coronavirus România, 11 iunie. Până în prezent, pe teritoriul României sunt 20.945 de cazuri de persoane infectate și 1360 de decese.

Miercuri, au fost anunțate șase decese.

Desfășurarea evenimentelor de joi:



196 cazuri noi de îmbolnăvire anunțate miercuri

Până miercuri, 10 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 20.945 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 15.103 au fost declarate vindecate și externate.

Totodată, până acum, 1.360 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinți, Teleorman, Gorj, Prahova, Vâlcea, Călărași, Maramureș, Olt, Ilfov, Harghita, Tulcea și Buzău, au decedat.

Ultimul bilanț anunța 196 noi cazuri de îmbolnăvire, în timp ce la ATI sunt internați 150 de pacienți.

Arafat: În normalitate acum nu suntem şi nici nu vom fi

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a declarat că încă nu suntem într-o stare de normalitate şi că încă există riscul infecţiilor cu coronavirus, mai ales că numărul cazurilor noi alternează de la o zi la alta.

Arafat mai afirmă că nu se poate restrânge starea de alertă doar pentru anumite judeţe, atâta timp cât există liberă circulaţie, astfel că abordarea generală este cea corectă.

”Avem o Ordonanţă care este pe rolul ei pentru a fi aprobată prin lege, au fost anumite întrebări pe ea şi urma să mă duc să îi explic domnului Ciolacu, anumite aspecte, Ordonanţa 68. Dar mi s-a spus să discutăm şi despre starea de alertă. Dacă mă duc acolo, normal că discutăm. Faptul că au fost şi alţii, nu îl consider un lucru rău. Eu mi-am prezentat, fără să fiu trimis pentru aşa ceva, l-am informat pe ministru şi pe premier şi am discutat de ce trebuie stare de alertă şi mai ales am explicat că nu suntem gata, că nu s-a terminat, că există încă risc, că există riscul să se agraveze situaţia pe alocuri sau în general, o să vedem. Deci aceste riscuri nu sunt terminate. Vedem situaţia cum apar cazurile. Astăzi suntem la 190 şi ceva de cazuri.Am depăşit 200, am ajuns la 238, am coborât la 125, deci există clar o mişcare a cazurilor care încă nu e sub control”, a declarat Raed Arafat, potrivit News.ro.

Firea va face plângere penală Ministerului Sănătății



Primarul general al capitalei, Gabriela Firea, a declarat că susţine ideea unei moţiuni de cenzură împotriva Guvernului, din cauza felului în care acesta a gestionat pandemia COVID-19.

Firea consideră că Guvernul a “speriat” inutil populaţia şi “a prăbuşit” economia, fără să ia măsuri care să scoată ţara din criză.

“Din punctul meu de vedere, e imperios necesar. Când anume, vom vedea, pentru că o moţiune de cenzură o depui nu ca pe un exerciţiu de imagine sau un exerciţiu politic, că nu ne jucăm cu cetăţenii. Trebuie să ne convingem că avem şi majoritate pentru ca moţiunea să treacă. Momentul trebuie discutat şi negociat cu celelalte partide politice, cu PRO România, cu ALDE, cu celelalte partide mai mici, pentru că, altfel, de partea cealaltă ei vor aduna o majoritate de strânsură, cum a fost şi data trecută, când au dat ei Guvernul jos, au adunat şase partide, unul mai mare, cinci mai mici şi au dat jos un Guvern care a reieşit din alegeri parlamentare corecte, care nu au fost contestate, pentru a guverna ei”, a spus Gabriela Firea, potrivit Agerpres.