Acest mecanism, consideră el, este „profund greșit" și sursa unor „viitoare eșecuri cu consecințe dureroase și costisitoare pentru România".

În ceea ce privește războiul hibrid, Bjola este categoric: „Au ignorat problema, nu s-au preocupat". El respinge justificarea oficială potrivit căreia „nu am avut de unde să știm, ne-a luat prin surprindere".

„Trebuie să înțelegem că este falsă. Ideea că serviciile românești, care sunt de 10 ori mai mari decât cele din Moldova, nu au știut sau au fost luate prin surprindere este o minciună", afirmă profesorul.

