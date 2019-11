Copil de 3 ani cu arsuri pe 70% din suprafața corpului, plimbat între spitale

Cazul unui băiețel de 3 ani, din Vaslui, care a suferit arsuri foarte grave, într-un incendiu, readuce în discuție situația centrelor pentru acești pacienți.

După ce a fost îngrijit la spitalul din Bârlad, copilul a fost transferat la Iași, apoi la spitalul Grigore Alexandrescu, din Capitală. Din păcate, medicii sunt rezervați, având în vedere, că rănile sunt pe 70 la sută din suprafața corpului.

Băieţelul a fost surprins de incendiu chiar în casa bunicului. Focul a pornit de la soba.

Petrache Pricop, bunicul copilului: "Când am intrat, am deschis uşa, era foc mare, fum. Copilul era la geam, plângea, am spart geamurile, ne-au mai ajutat vecinii. Acum e dus la Bucureşti"

Pacientul a ajuns la Spitalul Bârlad, de unde medicii au solicitat transferul către Grigore Alexandrescu din Capitală. Avea însă nevoie de operaţii rapide pentru a nu-şi pierde braţele, aşa că a fost dus mai întâi la spitalul din Iaşi.

Diana Cimpoeșu, medic-sef SMURD Iaşi, purtător de cuvânt Spitalul Sfântul Spiridon Iaşi: "Starea lui era critică şi din cauza ischemiei acute care putea apărea la ambele braţe, intervenţia chirurugicala pentru aceasta complicaţie trebuia făcută rapid. De aceea, am adus copilul în timpul cel mai scurt la pediatrie Iași''

Tamara Roșu-Solange, purtător de cuvânt Spitalul de Copii Sf. Maria Iaşi: "S-a decis internarea în blocul operator, iar echipa de gardă de la chirurgie pediatrică a rezolvat acest caz, o intervenţie chirurgicală de etapă, toaleta chirurgicală primară, excizia unor leziuni''

Din cauza vremii nefavorabile elicopterele nu au putut fi ridicate de la sol, aşa că a doua zi a fost adus în capitala cu o ambulanţă SMURD.

La spitalul Grigore Alexandrescu, băieţelul de 3 ani a fost internat direct în secţia de terapie intensivă. Medici vorbesc de arsuri extrem de grave şi insuficienta multiplă de organe. Prin urmare, sunt rezervaţi în privinţa şanselor de supravietuire''.

România are doar 23 de paturi pentru adulți mari arși

În faţa acestui caz, medicii atrag atenţia că România are 23 de pături pentru adulţii mari arşi, însă niciun centru special pentru copii.

Tamara Roșu-Solange, purtător de cuvânt Spitalul de Copii Sf. Maria Iaşi: "La nivelul spitalului Sf. Maria Iaşi există doar compartiment de arşi cu 10 paturi şi conform protocolului naţional existent, acest caz nu se încadrează în patologia care poate fi tratată la noi''

Cele mai grave cazuri sunt tratate la secţia de la Grigore Alexandrescu, unde ar trebui să fie construit un centru special cu bani de la Banca Mondială. Dar nu se ştie când vor demara lucrările.

Dragoș Pieptu, medic primar chirurgie plastică: "În orice ţară civilizată se face un calcul epidemiologic, se ştie câţi adulţi sau copii arşi sunt în ţara respectivă, se fac calcule pe 10 ani, se vede necesarul de paturi de arşi şi se stabileşte, de exemplu, că avem nevoie de 25 de paturi arşi pentru copii şi apoi se face repartiţia pe ţara. Nu se plimba pacientul ars în nicio ţară din lume, pacientul ars este dus în cel mai scurt timp în centrul care îi dă asistența necesară''

În cazul copilului din Vaslui a fost deschis un dosar penal în rem de vătămare corporală din culpă.

