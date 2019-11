Condițiile de coșmar în care stau elevii în internate. Olimpicii au luat păduchi

Uitate de responsabili, liceele cu internat au devenit "cenușăreasa" învățământului românesc.

Majoritatea arată la fel: degradate și cu același mobilier vechi de la inaugurare. Elevii au făcut reclamații, dar nu au fost luați în seamă.

Inspectorul PRO a vizitat câteva licee, iar când a ajuns la unul dintre ele, directorul a chemat poliția în loc să ofere informațiile cerute de echipa de filmare.

Liceele cu internat, o latură complet uitată a învăţământului românesc. Cunoscute drept şcoli tehnologice, mai toate cele 544 de unităţi din întreaga ţară trădează nepăsarea autorităţilor locale.

Sunt locuri unde tinerii se pregătesc să devină bucătari, teologi, agricultori, electricieni, sportivi sau mecanici, în mizeria unui sistem subfinanțat. Vina o poartă primăriile care s-au înţeles parcă între ele să ţină în sărăcie aproape toate şcolile de meserii.

Echipa de la Inspectorul Pro a mers la Turnu Măgurele, în judeţul Teleorman. Am ales două internate anchetate şi de Corpul de Control al Ministerului Educaţiei.

Am vrut să vedem de ce autorităţile locale nu pot avea grijă de adolescenţii care au plecat la 14 ani de acasă cu gândul să înveţe o meserie.

Elev: "Nu avem apă, nu merge apa deloc, nu avem cu ce să ne spălăm."

În demersul nostru jurnalistic cu camera ascunsă am intrat în Internatul Colegiului Tehnic "David Praporgescu" - unul dintre cele contestate de elevi. Pare că a încremenit în timp. Nu s-au mai făcut investiţii de zeci de ani. Paza, dar şi pedagogul desemnat să aibă grijă de copii, lipseau aşa că am pătruns nestingheriţi. Un alt professor ne-a condus la director.

În loc să explice motivele pentru care elevii sunt cazaţi în camere insalubre, directorul colegiului Teodor Mitroi a contestat legitimitatea echipei noastre.

Director: Prezentaţi-mi legitimaţiile. Nu ţine loc de legitimaţie.



Reporter: Cum?



Director: Nu ţine loc de legitimaţie.



Reporter: Ce nu ţine loc de legitimaţie?



Director: Am spus să prezentaţi legitimaţia.



Reporter: Aceasta este legitimaţia PRO TV.



Director: Aceasta o poate face oricine. Nu are pe ea nicio ştampilă, nicio… Dacă aceasta este legitimaţia PRO TV, nu avem ce discuta.



Reporter: Cum adică?



Director: Aşa cum aţi auzit.

Teodor Mitroi nu s-a oprit aici. Pe motiv că nu am reprezenta PRO TV , a chemat Poliţia.

Director: Am două persoane aici care se dau că sunt de la PRO TV. Nu au niciun act de identitate. Vă rog să veniţi să-i legitimaţi.

Reporter: Ba da, avem!

Director: Unde este?

Reporter: Am în geantă.

Director: Trebuia prezentată.

Reporter: Aveţi pretenţia să vă arăt buletinul?

Director: O să-l arătaţi la organul de poliţie.

Reporter: Dar nu am niciun fel de problema să-l arăt. Nu mi s-a mai întâmplat lucrul acesta niciunde, să ştiţi.

Director: N-aţi stat de vorbă cu cine trebuia.

Doi agenţi de la Poliţia Turnu Măgurele şi-au făcut apariţia în câteva minute.

Reporter: Domnul are suspiciunea ca noi NU suntem de la PRO TV.



Director: Vă rog frumos, eu l-am chemat pe domnul.

Oamenii legii ne-au verificat legitimaţiile de presă şi cărţile de identitate. Şi au confirmat autenticitatea actelor.

Îl informăm şi noi pe domnul director ca legitimaţia PRO TV este electronică şi conţine un ID diferit pentru fiecare angajat în parte. Nu are ștampilă pentru că, de 4 ani, parafa nu mai e obligatorie pe documente. Conform legii, funcţionarii care cer acest lucru pot fi acuzaţi de abatere disciplinară.

Reporter: Aş vrea să mergem să vizităm căminul, să vedem condiţiile din cămin.

N-a fost nevoie de mult timp ca să ne dăm seama că de la controlul Ministerului nu s-a schimbat nimic. Neregulile reclamate de elevi sunt în continuare nerezolvate.

Reporter: Aici vi se par condiţii bune pentru elevi, în această baie?



Teodor Mitroi, directorul Colegiului Tehnic Constantin David Praporgescu: Nu e vorba să mi se pară mie. Noi am avut controlul ARACIP şi respecta standardele ARACIP.

Reporter: Mie mi se pare aici totul foarte vechi. Suntem la 30 de ani depărtare de Revoluţie, chiar nu aţi reuşit să modernizaţi acest cămin?

Director: Banii care se dau în cuantum per elev, nu sunt în stare să asigure decât cheltuielile de funcţionalitate şi nici pe alea, în totalitate.

Conform legii educaţiei, banii pentru investiţii ar trebui să vină de la Primăria Turnu Măgurele. Din 2016 şi până acum, primarul Dănut Cuclea nu a dat niciun leu. Puţinele lucruri care s-au cumpărat au fost luate din veniturile proprii ale colegiului.

Reporter: Sunt condiţii de anii '90.

Dănuț Cuclea, primarul orașului Turnu Măgurele: Eu nu aş împărtăşi aceleaşi gânduri cu dvs.

Reporter: Dvs. v-aţi ţine copii la studii acolo, 4 ani, cât au de studiat?

Primar: I-aş ține. Dar chiar nu mai exageraţi. Chiar nu poate fi un hotel de 4-5 stele. Este un cămin pentru elevi.

Şi internatul Colegiului Sfântul Haralambie - tot din Turnu Măgurele - s-a aflat în anchetă după ce mai mulţi olimpici, cazaţi aici, susţin că au luat păduchi.

Andrei Marin, elev: Am constatat că toţi aveam păduchi.

Reporter: Inclusiv tu ai avut păduchi?

Elev: Da.

Liliana Rece, director adjunct la Liceul Tehnologic Sf. Haralambie: "Nu ştiu cum s-a ajuns la păduchi. Nu a fost adevărat cazul. Foarte multe s-au şi exagerat."

Alin Popoviciu - unul dintre premianţii cazaţi în condiţii lipsite de igienă - spune că ambele cazuri ar fi fost trecute cu vederea, dacă elevii nu şi-ar fi povestit necazurile pe reţelele de socializare.

Alin Popoviciu, elev: Chiar nu poate fi vorba de respect în momentul în care îţi primeşti elevii în asemenea condiţii, este chiar bătaie de joc.

Directorul Liliana Rece nu neagă însă condiţiile proaste din cămin. Nici aici primăria nu a dat, ani de zile, bani pentru investiţii. Dar Colegiul are un venit constant. Fiind de profil agricol, liceul deţine 9 hectare de teren pe care le cultivă. Iar din banii obţinuţi pentru produsele agricole au reuşit să pună termopane, parchet şi o parte din uşi. Primăria a trimis fonduri abia după ancheta corpului de control.

Directoare: Am pus gresie nouă, am luat de pe peretele acela gresia şi au pus altă nouă.

Reporter: De ce a fost nevoie de un incident ca să faceţi aceste lucrări?

Directoare: Cred că tot din lipsa banilor… Noi am făcut ce-am putut din banii noştri, an de an."

Reporter: Conform acestor rapoarte n-aţi alocat niciun ban.

Dănuț Cuclea, primar: Cred că n-am alocat.

Reporter: Pentru investiţii.

Primar: Păi... Dacă asta a fost bugetul. În oraş, nu există doar unităţile de învatamant. Sunt şi alte priorităţi.

Din păcate, la fel se întâmplă în întreaga ţară. Edilii se întrec în dezinteres iar şcolile de meserii rămân blocate în anii '80. Şi atunci, fără condiţii şi fără motivare, să nu ne mai mire de ce mulţi tineri intră în viaţă fără să ştie nimic.

Nu la ei este problema. Ci la învăţământul care s-a depărtat de nevoile lor. Iar statisticile Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă confirmă acest lucru: doar 13 % dintre şomerii tineri au liceul terminat şi numai 4 % au absolvit o facultate.