Copil atât de subnutrit, că nici nu i-au crescut dinții. Cum au fost pedepsiți părinții

Documente prezentate în timpul procesului au arătat că micuța, acum în vârstă de 3 ani, era hrănită cu ovăz, cartofi, orez, tofu, pâine și porții mici de fructe și legume. Ea a ajuns în grija statului în martie 2018, după ce i s-a făcut rău și buzele i s-au învinețit. Mama sa a sunat atunci la salvare și astfel autoritățile au aflat ce se întâmplă. Micuța, atunci de 19 de luni, nu era vaccinată, suferea de rahitism și de o boală a oaselor cauzată tocmai de lipsa alimentației. Avea mai puțin de cinci kilograme, dificultăți de mișcare și arăta de parcă avea doar trei luni.

Părinții n-au dus-o niciodată la medic.

Mama, în vârstă de 33 de ani, și tatăl, de 35 de ani, au recunoscut faptul că nu i-au acordat copilei îngrijirea necesară, notează The Independent.

Judecătoarea Sarah Huggett a precizat că „nu a fost un act izolat sau o decizie de moment care a pus copilul în pericol”. Fata era subnutrită și nedezvoltată, stadiu la care nu se putea ajunge decât în timp.

Cuplul a pierdut custodia celor trei copii.

Vegan parents, who admitted failing to provide the necessities for their severely-malnourished baby, have avoided jail. The little girl developed rickets and was grossly underweight. In sentencing, the judge said they had failed in their duty as parents. @BryanSeymour1 #7NEWS pic.twitter.com/SRQ17lVIEl