Copiii din localitatea Breaza sunt nevoiți să facă naveta, deși au școala renovată. Care este motivul

Scandal în localitatea Breaza, din Bistrița-Năsăud, unde 16 copii din clasele primare au fost anunțați că trebuie să facă naveta zilnic, 10 kilometri, dus-întors cu autobuzul, deși în localitatea lor școala este recent renovată și arată perfect.

Sunt săli de clasă noi, toalete moderne și teren de sport, însă nu toți copiii vor beneficia de toate acestea. Directoarea școlii vrea să mute o parte din elevi într-o școală veche, din Negrilesti, iar părinții și elevii sunt revoltați!

Inspectoratul școlar trebuie să găsească, totuși, o soluție.

În fața școlii gimnaziale din Breaza, unde învață copiii de clasele unu-cinci, s-au adunat astăzi zeci de părinți.

Au aflat că vor rămâne în școala proaspăt renovată numai elevii care au dascăli din localitate. Ceilalți trebuie să facă naveta la 10 kilometri distanță, în Negrilești.

Părinte: „Noi nu vrem să plecăm de aici din școală, noi vrem să rămânem aici, noi aici am învățat, noi vrem să rămânem.”

Tată: „Războiul dintre primărie și conducerea școlii e în toi. Primarul vrea să învețe aici copiii, directoarea vrea să îi mute și inspectoratul ne spune să ne înțelegem. Să se înțeleagă primăria cu conducerea școlii. Ce să se înțeleagă.”

Mamă: „Eu am un copil aici la școală și luni ne-au anunțat să ne ducem copiii la Negrilești, că aici se închide școala și nouă nu ne convine să îi ducem într-o școală mai veche, când aici este renovată.”

Unii părinți au decis să revină din străinătate, acasă în Breaza, tocmai pentru școala recent modernizată.

Mamă: „Eu am venit cu copilul din Italia, știind că s-a făcut școala. Când colo, de luni nu e înscris în catalog și mi l-a luat profesorul așa să asiste la ore, deși directoarea nu îi dă voie.”

Directoarea care coordonează activitatea la ambele școli, cea din Breaza și cea din Negrilesti, spune că vrea să rotunjească în felul acesta clasele, ca să nu fie copii prea puțini la ore.

Reporter: „De ce s-a mai făcut școala aceasta nouă, dacă nu îi mai lăsați pe copii aici?”

Directoarea școlii: „Pentru că nu s-a făcut o formație de 12 copii, doar de zece copii.”

Reporter: „De ce să innebunim copiii, când putem să îi ducem la altă școală? ”

Directoarea școlii: „Păi eu nu prea am fost de acord să se renoveze școala din Negrilești. Dar ce să facem."

Primarul este și el revoltat de situație:

Primar Negrilești: „Noi anul trecut am renovat școala și am investit un million de lei noi. Am făcut pentru ca cei din Breaza să învețe în Breaza, iar cei din Negrilești în Negrilești și uite am căzut la mijloc. Eu nu sunt acord să plece copiii. Dacă în doi ani îmi dispar copiii, îmi pun lacătul.”

Profesor din școala renovată: „Din punctul meu de vedere aș vrea să rămână copiii aici. Nu știu de ce s-a luat decizia să fie mutați, dar nu mă pot opune.”

Inspectoratul școlar spune că decizia este în mâinile directoarei școlii.

Camelia Tabără, director ISJ Bistrița: „Cum a hotărât consiliul de administrație al școlii. Noi nu facem decât să luăm act. Ar fi bine să se ajungă la o înțelegere pentru copii.”

Una peste alta, părinții și elevii sunt nevoiți să aștepte până se va găsi o soluție.

